Concurso da Embrapa: inscrições são prorrogadas; há vagas no Pará e salário de até R$ 12,8 mil

Os interessados em participar do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) têm até a próxima sexta-feira (17.01), às 18h, para realizar a inscrição. O processo deve ser feito no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizadora do certame.

A seleção disponibiliza 1.027 vagas com remunerações iniciais de até R$ 12,8 mil, divididas entre os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico. Este é o primeiro concurso de abrangência nacional realizado pela Embrapa desde 2009. Até 2014, a empresa ainda convocava candidatos do cadastro reserva de seleções anteriores.

Oportunidades em áreas estratégicas e emergentes

O concurso oferece vagas em áreas tradicionais e já consolidadas na empresa, como advocacia, desenvolvimento humano, entomologia, recursos florestais, pedologia, transferência de tecnologia e melhoramento genético.

Além disso, há vagas para áreas que ganharam destaque nos últimos anos, como biologia sintética, ciências ômicas, ciência de dados, instrumentação em fotônica, nanotecnologia, inovação social e governança sustentável (ESG).

Do total de oportunidades, 719 são destinadas à ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 para candidatos pretos e pardos, além da formação de cadastro reserva.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

404 para analista

319 para pesquisador

242 para técnico

62 para assistente

Detalhes dos cargos e salários

Assistente : exige nível fundamental incompleto (mínimo 5º ano) e oferece salário inicial de R$ 2.186,19.

: exige nível fundamental incompleto (mínimo 5º ano) e oferece salário inicial de R$ 2.186,19. Técnico : requer nível médio ou técnico na área de atuação, com remuneração de R$ 5.556,81.

: requer nível médio ou técnico na área de atuação, com remuneração de R$ 5.556,81. Analista : exige nível superior nas áreas indicadas no edital e tem ganhos de R$ 10.921,33.

: exige nível superior nas áreas indicadas no edital e tem ganhos de R$ 10.921,33. Pesquisador: demanda mestrado em áreas específicas e oferece salário inicial de R$ 12.814,61.

Além dos salários, os aprovados terão benefícios como assistência médica, auxílio-alimentação/refeição, seguro de vida, seguridade social, auxílio pré-escola e auxílio para filhos com deficiência mental, entre outros.

Os convocados poderão atuar na sede da Embrapa, em Brasília (DF), ou em uma das 43 unidades espalhadas pelo Brasil.

Vagas para o Pará

O estado do Pará contará com as seguintes oportunidades:

15 vagas para pesquisador

7 vagas para analista

4 vagas para técnico

2 vagas para assistente

O concurso representa uma oportunidade significativa para profissionais de diversas áreas em busca de estabilidade e carreira pública, especialmente em regiões onde o acesso a empregos na esfera federal é mais limitado. Acesse o site da Cebraspe e garanta sua inscrição dentro do prazo.