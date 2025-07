Como vai ser o GPS brasileiro? Veja tudo o que se sabe até agora sobre o projeto do governo

O Brasil pode estar dando um passo importante rumo à independência tecnológica em geolocalização. O governo federal anunciou a formação de um grupo técnico para estudar a criação de um sistema nacional de navegação por satélite, uma espécie de "GPS brasileiro", para reduzir a atual dependência do país em relação ao sistema operado pelos Estados Unidos.

A medida foi oficializada em 1º de julho, com a publicação de uma resolução no Diário Oficial da União (DOU), e prevê um prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 180, para que o grupo entregue suas conclusões. A decisão acontece em meio a um cenário de tensão diplomática com os Estados Unidos. Veja tudo o que se sabe sobre o GPS brasileiro.

O que é e o que faz o GPS?

O GPS é um sistema de posicionamento por satélite criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos nos anos 1970, originalmente para fins militares. Hoje, é amplamente usado no mundo inteiro em celulares, carros, aviões, navios, drones, serviços de entrega e até no controle do trânsito urbano.

A tecnologia funciona com uma constelação de satélites que orbitam a Terra e enviam sinais para receptores, como os que estão nos celulares e sistemas de navegação. Por meio de um processo chamado triangulação, o receptor calcula sua posição exata com base na distância de pelo menos três satélites, determinando localização, velocidade e horário com alta precisão.

Por que o Brasil quer seu próprio sistema?

Atualmente, o Brasil depende quase totalmente do sistema GPS dos Estados Unidos, usado em setores como aviação, transporte, agricultura, telecomunicações e até no funcionamento de semáforos.

Nas últimas semanas, a preocupação ganhou força com o anúncio de tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros pelo presidente americano Donald Trump. Nas redes sociais, internautas passaram a debater a possibilidade de o acesso ao sinal do GPS ser restringido ao Brasil — o que, mesmo improvável, acendeu o alerta sobre a falta de alternativas nacionais.

O que o grupo técnico vai fazer?

Coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o grupo terá representantes de diversos órgãos estratégicos, como:

Ministério da Defesa

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência

Comando da Aeronáutica

Agência Espacial Brasileira (AEB)

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Anatel

FINEP

Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, entre outros.

As atribuições incluem:

Diagnosticar as vulnerabilidades do Brasil por depender de sistemas estrangeiros;

Avaliar rotas tecnológicas e capacidades industriais já instaladas;

Propor formas de fomento para o desenvolvimento nacional de um sistema próprio;

Estudar opções de parceria e integração com outros sistemas globais ou regionais.

Qual a diferença entre GPS e GNSS?

Apesar de popular, o termo “GPS” é frequentemente usado de forma incorreta. GPS (Global Positioning System) é o nome do sistema de navegação por satélite dos Estados Unidos, enquanto o termo técnico mais amplo é GNSS (Global Navigation Satellite System), que se refere a qualquer conjunto de satélites usado para serviços de geolocalização.

Além do GPS americano, existem outros sistemas globais já em operação, como:

Glonass (Rússia)

Galileo (União Europeia)

BeiDou (China)

Há ainda sistemas regionais, como o NavIC (Índia) e o QZSS (Japão). O Brasil pode utilizar essas constelações em seus dispositivos, mas ainda não possui um sistema próprio.

Quando o Brasil terá seu próprio GPS?

Ainda não há prazo definido para a criação do sistema. O grupo técnico terá como missão principal elaborar os estudos iniciais e apresentar propostas concretas para que o governo decida os próximos passos. Por ser um projeto de alta complexidade tecnológica, a implementação pode levar anos, dependendo do investimento, da cooperação internacional e da infraestrutura disponível.

Enquanto isso, o país seguirá utilizando os sistemas internacionais disponíveis.