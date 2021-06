Com pés e braços amarrados, corpo com sinais de tortura é encontrado por populares

Um corpo foi encontrado na última segunda-feira (7), com sinais de tortura e marcas de tiro, entre as avenidas Cosme Ferreira e Avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial, zona Leste de Manaus. A polícia foi acionada por moradores que encontraram os restos mortais na rua.

No local, a vítima foi identificada como do sexo masculino, porém, a identidade da pessoa não foi informada. A vítima também estava com os braços e pernas amarrados.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A polícia segue investigando o caso.