CNI vai ao STF contra regras do governo para escala 5x2 e redução da jornada

Entidade questiona decreto e portaria que regulamentam mudanças na carga horária e nos períodos de descanso; ação pede suspensão imediata das medidas

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (24), para contestar as regras criadas pelo governo federal para regulamentar a redução da jornada de trabalho e a adoção da escala 5x2. A entidade pede que a Corte suspenda o decreto e a portaria, que estabelecem orientações sobre a duração do expediente e os períodos de descanso dos trabalhadores.

Para a CNI, o governo não poderia definir essas regras por meio de decreto e portaria. A confederação argumenta que mudanças nas relações de trabalho, como critérios para pagamento de horas extras e organização das jornadas, precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional.

Entre os pontos questionados estão as regras para trabalhadores que se revezam em diferentes turnos, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, a compensação de horas e o cálculo do salário por hora. Os documentos também tratam do pagamento do descanso semanal e de procedimentos de fiscalização das empresas.

O que a CNI alega na ação?

Na ação, a confederação afirma que o governo ultrapassou os limites de sua autoridade ao criar obrigações para empresas e trabalhadores sem que essas medidas tenham sido aprovadas pelo Congresso. A entidade também questiona as regras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho sobre fiscalização, saúde e segurança no ambiente profissional e envio de informações ao eSocial.

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Segundo a CNI, os atos do Executivo desrespeitam princípios da Constituição, como a separação dos Poderes e a legalidade. Na avaliação da entidade, cabe ao Congresso discutir e aprovar leis sobre as relações de trabalho.

“Respeitosamente, a atuação do Poder Executivo federal afronta o princípio constitucional da separação dos Poderes e da legalidade estrita, o que impõe a imediata provocação do controle concentrado de constitucionalidade”, afirma o diretor Jurídico da CNI, Alexandre Vitorino.

O representante da entidade também argumenta que o decreto presidencial avançou sobre assuntos que, pela Constituição, precisam ser regulamentados por lei. “O confronto é direto com a Constituição da República, pois o decreto presidencial transgride o princípio da reserva legal, da separação dos Poderes, da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, dos limites materiais e formais do poder regulamentar e das expressas reservas de lei contidas no texto constitucional”, acrescenta.

A CNI pede que o STF suspenda o decreto e a portaria até que a ação seja julgada. Também solicita que o governo seja impedido de publicar novas normas sobre a aplicação das mudanças enquanto o Congresso não aprovar uma legislação específica.

CNI já havia questionado redução da jornada no STF

Esta é a segunda vez que a Confederação Nacional da Indústria procura o Supremo para contestar as mudanças nas regras de trabalho. No dia 4 de novembro, a entidade entrou com outra ação para questionar a Emenda Constitucional nº 141/2026, que reduziu o limite semanal de trabalho de 44 para 40 horas e estabeleceu dois dias de descanso remunerado.

Na primeira ação, a CNI contestou pontos da emenda relacionados às regras de transição e aos efeitos sobre acordos e convenções coletivas. O processo recebeu o número ADI 8042 e tem como relator o ministro Flávio Dino.

Em 12 de novembro, o ministro concedeu uma decisão provisória com orientações para a aplicação das novas regras. Entre elas está a possibilidade de distribuir as 42 horas semanais em cinco dias de trabalho, com jornadas de até 8 horas e 24 minutos. Nesse caso, os 24 minutos que ultrapassam as oito horas diárias não precisam ser pagos como horas extras, desde que não haja negociação coletiva estabelecendo outra condição.

A decisão também deu prazo de 90 dias para a revisão de benefícios e outras condições previstas em acordos e convenções coletivas. Já os contratos administrativos terão até 180 dias para se adaptar às mudanças.