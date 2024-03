Chuva no RJ: menina salva com vida após 15 horas soterrada perdeu mãe, pai, irmão e avó em tragédia

Uma criança de quatro anos foi resgatada com vida dos escombros em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (23). Ela, que estava chorando e bastante assustada, foi localizada pelos bombeiros após ficar 15 horas sob destroços. Na tragédia, a menina perdeu mãe, pai, avó e irmão de oito anos por conta do deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas na região.

O resgate da criança foi mostrado pela TV Globo. Um dos agentes da corporação chega a se emocionar com a cena. Em entrevista à emissora, o avô da menina, Roberto Napoleão, que acompanhou a retirada dos corpos dos familiares, contou que o filho salvou a neta.

"O meu filho foi um guerreiro. Esse tempo todo salvou a filhinha dele. É muito triste. Perder todo mundo assim. Você imagina, né? A dor da pessoa ao perder assim. Dói muito", afirmou, emocionado.

Tragédia

Ao todo, sete pessoas morreram nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Duque de Caxias e Arraial do Cabo devido às fortes chuvas que atingem o Rio. E mais de 90 pessoas foram resgatadas com vida até o momento. A informação foi repassada pelo governador do Estado, Cláudio Castro (PL).

Cerca de 366 ocorrências foram contabilizadas por conta da chuva em Petrópolis. Destas, 238 foram por deslizamento, segundo o último boletim divulgado às 16h10. Na região, 530 pessoas estão desabrigadas.



