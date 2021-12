Casal em motocicleta atira em idoso no meio da rua

Um idoso, identificado como Luiz Carlos de Souza, de 62 anos, foi baleado nesta quarta-feira (29), por um motociclista que estava vestido com uniforme de uma companhia de energia, no Amazonas.

Testemunhas viram o momento em que uma moto, conduzida por um homem, acompanhado de uma mulher, atirou na vítima.

O idoso recebeu os primeiros socorros pela equipe do Samu e depois foi encaminhado ao hospital. A empresa que constava no uniforme do criminoso disse que não sabe se o atirador era um funcionário ou uma pessoa qualquer vestida com a roupa da companhia.