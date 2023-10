Casal é espancado por 20 homens ao defender mulher que estava sendo agredida

Um casal foi agredido fisicamente por cerca de 20 homens em uma boate após tentar defender uma mulher que estava sendo espancada pelos mesmos agressores, no último domingo (15), em Planaltina.

Conforme depoimento da dupla, ambos com 30 anos de idade, os dois saíram de uma festa e viram uma jovem sendo agredida por vários homens. Os dois tentaram conter os agressores, mas os homens se juntaram e passaram a agredi-los com socos, garrafadas e pedradas.

Ainda conforme o depoimento, os seguranças da área sequer tentaram conter os agressores. O casal conseguiu correr para a sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), onde chamaram a polícia.

Prisão

Um dos 20 homens que agrediram a jovem e o casal foi preso após ser reconhecido por mais de três pessoas que presenciaram as cenas. Ele confessou ter agredido e ainda ter quebrado os vidros do carro do casal, mas relatou que o desentendimento começou entre o casal e a mulher do agressor.

Segundo ele, ao tentar separar a briga, ele foi agredido por algumas pessoas que estavam no local e por isso revidou com mais três amigos — os quais não forneceu os nomes.

Os agentes da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), responsável pelo caso, aguardam a confecção dos laudos periciais e a resposta do estabelecimento sobre as imagens para identificar outros autores.

