Cachorro morde barriga de mulher grávida em elevador

Uma mulher grávida de 32 semanas foi socorrida e levada para um hospital com escoriações na barriga. Segundo a investigação, ela estava dentro do elevador de serviço do prédio onde trabalha como empregada doméstica de um morador, quando o cachorro atacou. O filho dela nasceu 25 dias depois do incidente.

A Dona do cachorro terá de pagar R$ 15 mil de indenização a mulher que foi vítima de ataque do animal. A decisão manteve a sentença que observou que a mulher estava grávida à época dos fatos e acabou levando uma mordida do animal na barriga. O colegiado também considerou que são notórios e inegáveis os sofrimentos físicos e psicológicos experimentados pela vítima.