Cabeleireira que morreu após plástica teve perfurações no coração, indica IML

A jovem Edisa Soloni, de 20 anos, que morreu após procedimentos cirúrgicos de lipoescultura e enxerto de solicne nos glúteos, teve perfurações no coração. Isso foi o que concluiu o laudo do Instituto Médico Legal (IML) na última quinta-feira (22). A cabeleireira foi operada em Belo Horizonte, em setembro deste ano, em uma clínica de cirurgia plástica. A causa da morte, segundo o órgão, foi embolia pulmonar e múltiplas perfurações em diversos órgãos.

A advogada da vítima, Camila Félix, foi quem divulgou os detalhes. Segundo ela, o laudo aponta perfuração no esôfago e coração. Camila também acusa a clínica de demora na prestação de socorro. A clínica, por sua vez, alega que as perfuraçõs apontadas no laudo foram causadas pelo serviço funerário durante a preparação do corpo para o sepultamento.

"O laudo do IML aponta como causa mortis uma embolia pulmonar maciça. Não houve quaisquer perfurações de vísceras em decorrência do procedimento de lipoaspiração" afirmou o espaço, em nota.

Já a Polícia Civil informou que as informações sobre o caso serão divulgadas apenas depois da conclusão do inquérito, mas reforçou que as investigações continuam e que até o momento, 13 pessoas já foram ouvidas.