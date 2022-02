Brasileiros já podem solicitar Global Entry, sistema que agiliza entrada nos EUA

No último dia 7, o Governo Federal integrou oficialmente o Brasil ao Programa Global Entry, do governo norte-americano. Por ele, os brasileiros terão a oportunidade de simplificar o ingresso aos Estados Unidos por meio do sistema de imigração de aeroportos como de Houston e de Miami. Os interessados já podem solicitar on-line o Global Entry (GE), que proporciona agilidade à entrada após o desembarque dos passageiros, evitando assim longas filas e a utilização de quiosques automáticos.

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil reforçam que a facilidade não depende apenas do visto, mas também da inscrição e a aprovação pelas autoridades americanas. Para aderir ao GE, os brasileiros interessados devem acessar o site do programa, pagarem a taxa de R$ 100 dólares e se submeterem à pesquisa de antecedentes feita pelos órgãos brasileiros e, em seguida, pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês).

Os solicitantes aprovados pelo GE podem evitar a fila de controle regular de passaportes e seguir diretamente para quiosques automáticos, disponíveis em mais de 75 aeroportos do país. Os interessados podem fazer sua solicitação do programa por meio do site: https://ttp.dhs.gov/ É importante ressaltar que o programa Global Entry não substitui o visto de não imigrante e pode ser solicitado quantas vezes for necessário. O programa permite que aqueles que possuam os documentos de viagem válidos e cumpram com todos os requisitos – passando por rigorosa verificação de antecedentes e entrevista presencial – tenham a entrada facilitada no País.

Junto à necessidade da taxa, não reembolsável, o interessado em participar do Global Rentry deve lembrar que a aprovação do programa pode levar até duas semanas. Se o GE for aprovado, o solicitante deverá agendar uma entrevista na sua chegada aos EUA em um centro global de solicitação disponível nos aeroportos. Uma vez autorizada, a adesão será válida por cinco anos.

A implementação do GE para cidadãos brasileiros foi coordenada pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, por meio da Autoridade de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês), Casa Civil, Ministérios das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Economia, assim como da Secretaria da Receita Federal e da Polícia Federal.

Quem não perdeu tempo e já aguarda o resultado da inscrição feita há cinco dias é o empresário paraense Mailson Leal, 33. Ele foi pela primeira vez ao Estados Unidos em 2016, agora mantém viagens constante até à cidade de Riverside, no Estado da Califórnia, onde há quatro anos iniciou investimentos em criptomoedas e games. Lá, gerencia ainda uma marca de kimono. “Estava até comentando com a minha esposa sobre essa novidade do Global Rentry, pois muitas vezes aguardamos até três horas e meia na liberarão no aeroporto”, conta o paraense, que também é atleta de jiu jitsu e viaja de seis a oito viagens, por ano, para os EUA.

Paulo Mendes, 40, mora em Belém, mas sempre que pode, viaja em busca de uma nova experiência de emprego. Agricultor de profissão, mas se considera um “virado”, pois diz que faz “de tudo um pouco”, viaja há 15 anos e conhece mais de 20 países. “Comecei a viajar por causa de um emprego que me levava para todos os lugares do Pará, logo abriu as portas para o Brasil e do mundo”. Paulo disse já ter lido sobre o programa da simplificação da migração dos EUA voltado a brasileiros. “Não conheço o País, até ia dar uma volta lá, mas as nevascas no início do ano me tiraram de rota”, conta. “A dificuldade do visto americano assusta, pois cada tentativa tem um alto custo financeiro”, acrescenta. O agricultor avalia que a oficialização do Brasil no Programa atende a uma necessidade de aproveitamento de mão de obra. “Atualmente foi aberta 20 mil postos de trabalho somente para a América do Sul, com exceção da Venezuela, para trabalhar somente no agro. Esse acordo já existe entre o México e o os EUA, agora vão dar uma oportunidade para os brasileiros”, opina ele, que trabalhou meses atrás na França como entregador de um aplicativo de serviço de alimentação.

O Liberal solicitou à Embaixada dos Estados Unidos um balanço prévio do número de possíveis solicitações/aprovações ao Global Entry, que informou que ainda não possui os dados, e vai aguardar o programa completar 30 dias de lançado. Contudo, destacou que o Programa Global Entry não substitui o visto. O programa permite que aqueles que possuam os documentos de viagem válidos e cumpram com todos os requisitos tenham a entrada facilitada no país.

Serviço - O processo de inscrição no Global Entry consiste em três etapas:

Os candidatos devem preencher e enviar a inscrição on-line pelo website do TTP (https://ttp.dhs.gov/) e pagar uma taxa de USD 100, que inclui a participação no programa por cinco anos

O governo irá analisar as informações do candidato e conduzirá uma rigorosa investigação de antecedentes

Os candidatos serão entrevistados por oficiais da CBP em um Centro de inscrições nos E.U.A. antes da concessão da aprovação final. Os candidatos também podem fazer a entrevista ao chegar a diversos aeroportos dos E.U.A. com o Enrollment on Arrival, que elimina a necessidade de agendar um horário. Para obter mais detalhes, acesse a página Enrollment on Arrival da CBP.