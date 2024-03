Brasileira é presa nos EUA suspeita de abusar de crianças e transmitir pela internet

Uma brasileira, de 38 anos, foi presa no Sul da Flórida, nos Estados Unidos, suspeita de abusar sexualmente de crianças. Segundo as investigações, Walquiria Cassini atuava junto com o namorado e o filho em troca de dinheiro.

O trio foi capturado na última terça-feira (5). Em quatro meses de investigações do FBI, serviço de inteligência norte-americano, foi apontado que, além dos abusos, Walquiria também transmitia os atos hediondos pela internet.

A brasileira era técnica de ultrassonografia e, segundo as próprias redes sociais, atuava em casos de disfunção erétil. Walquiria estava morando na cidade de Boca Raton, na Flórida. De acordo com a emissora WPBF, afiliada da ABC de West Palm Beach, ela e o namorado Ryan Londono, de 42 anos, são acusados de abuso e exploração sexual infantil. O casal é suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, ambas com menos de 10 anos.

As violências teriam começado quando a mais nova tinha apenas 5 anos. Ryan era responsável por expor os conteúdos na internet. Já o filho da brasileira, Matthew Cassini, de 20 anos, enfrenta uma acusação de agressão sexual.