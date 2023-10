Bolsa Família: Caixa paga beneficiários com NIS de final 8 hoje (27/10)

A Caixa Econômica Federal já começou a pagar a parcela de outubro do Bolsa Família 2023. O calendário de pagamentos segue a ordem do dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Saiba quem recebeu o pagamento mínimo de R$600 nesta sexta-feira (27/10).

Veja o calendário completo do Bolsa Família 2023

VEJA MAIS

Quem recebeu o Bolsa Família nesta sexta (27/10)?

Receberam o Bolsa Família nesta sexta-feira, 27 de outubro, os beneficiários do NIS com dígito final 8.

Confira o calendário completo do Bolsa Família em outubro:

NIS de final 1: 18 de outubro;

NIS de final 2: 19 de outubro;

NIS de final 3: 20 de outubro;

NIS de final 4: 23 de outubro;

NIS de final 5: 24 de outubro;

NIS de final 6: 25 de outubro;

NIS de final 7: 26 de outubro;

NIS de final 8: 27 de outubro;

NIS de final 9: 30 de outubro;

NIS de final 0: 31 de outubro.

Qual o valor do Bolsa Família?

O Bolsa Família atualmente tem valor mínimo de R$142 por membro da família, com mínimo de R$600. O benefício ainda conta com a possibilidade dos seguintes acréscimos:

Pagamento de R$150 por criança de até seis anos na família;

Pagamento de R$50 para gestantes e jovens com idades entre 7 e 17 anos.

Quem pode se inscrever no Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, a família interessada deve realizar a inscrição no CadÚnico. Tem direito ao benefício as famílias com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 218. Atualmente, cerca de 22 milhões de pessoas são contempladas com o Bolsa Família.

Como consultar o Bolsa Família?

O Bolsa Família poderá ser consultado através dos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família ;

; Central de atendimento CAIXA , pelo telefone 111;

, pelo telefone 111; Atendimento CAIXA ao cidadão, pelo telefone 0800-726-02-07.

Como sacar o Bolsa Família?

Caso sejam fornecidas as informações necessárias, uma conta Poupança Social Digital é criada para o beneficiário. Por meio do aplicativo Caixa Tem, é possível realizar a movimentação do pagamento via transferências, pagamentos com cartão de débito virtual, pagamento de contas e saque sem cartão em terminais de autoatendimento e em casas lotéricas.

Caso não seja possível abrir uma conta, o valor deve ser retirado em casas lotéricas e em terminais de autoatendimento CAIXA utilizando o cartão Bolsa Família, ou em agências da CAIXA sem o cartão.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)