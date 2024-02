Bebê dorme durante o 1º banho da vida e vídeo viraliza

Um vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais ganhou o coração dos internautas por mostrar a pequena bebê Heloísa dormindo ao tomar o primeiro banho da vida. As imagens foram feitas na última quinta-feira (08) pela enfermeira responsável.

Segundo a profissional, identificada como Beatriz Gomes, que trabalha na Maternidade Doutor Adalberto Pereira da Silva, em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana, ela gravou o vídeo ao notar que a bebê estava dormindo.

De acordo com Beatriz, notificações chegam a todo momento de pessoas comentando sobre a cena. “Me chamou atenção porque no geral os bebês choram muito na hora do banho. Eles estão acostumados com o quentinho da barriga. O mundo externo já é diferente. Quando tira a roupa e vai dar banho, é um terror porque é frio e tudo desconhecido para eles. Mas com a Beatriz não”, disse a enfermeira ao portal G1.

“Ela amou”, diz a mãe da bebê

A mãe de Heloísa, Clemildes Martins, de 20 anos, disse que ficou surpresa com a reação da filha. “Eu achei o máximo. Ela mamou e logo a Beatriz [a enfermeira] pegou a Heloísa para dar banho e ela ficou super quietinha. Depois vi o vídeo dela relaxada e dormindo. Ela amou!”, disse.

Clemildes afirma, ainda, que os banhos da Heloísa continuam tranquilos e ela tem sido uma bebê muito calma. “Ela tem sido uma bebe maravilhosa e calma. Os outros banhos dela continuam sendo relaxantes para ela. Ela adora”, contou a mãe.