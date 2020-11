Bebê de 3 meses e criança de 10 anos morrem após carro cair dentro de córrego

Uma família, entre eles, uma criança de 10 anos e um bebê de três meses, morreu após o carro em que estava cair em um córrego. Outras três pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), no distrito de Curral Novo, na cidade de Barbacena, a 146 km de Belo Horizonte.

A família estaria voltando da comemoração do batizado do bebê do casal e levaram alguns amigos dentro do veículo para casa. Sete pessoas estavam no veículo.

O condutor teria perdido o controle da direção e caiu dentro de um ribeirão. As vítimas, que seriam um casal e os filhos de 10 anos e o bebê de três meses, morreram na hora.

As outras vítimas ficaram gravemente feridas e foram levadas de ambulância para um hospital da região. Segundo os bombeiros, com o apoio de um trator, o veículo foi içado para a retirada dos corpos presos às ferragens.

A perícia foi acionada e os corpos das vítimas fatais foram levadas para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade.