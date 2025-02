Banco do Brasil alerta sobre golpe de falso concurso

O Banco do Brasil reforça que não há definição sobre um novo concurso no momento e, por padrão administrativo, sempre comunica formalmente toda e qualquer novidade relevante sobre o tema. A instituição lamenta a divulgação de notícias falsas e a desinformação que circula em alguns sites na internet e perfis de redes sociais.

O Banco do Brasil sempre orienta seus clientes e a sociedade em geral a consultar o site oficial e demais canais oficiais do Banco para informações sobre a empresa. Diante disso, alerta sobre uma nova prática de golpe que tem circulado em alguns perfis em redes sociais utilizando indevidamente o nome da instituição.

O golpe começa com uma página de inscrição falsa, que simula ser a do Banco. Ao clicar no link do site falso, o usuário é direcionado para um segundo ambiente online, também falso, que solicita pagamento de determinada quantia via Pix ou boleto para inscrição e apostila de estudos.

O Banco reforça que não estão abertas inscrições para nenhum concurso do Banco do Brasil e não há qualquer definição sobre um novo certame.

Dicas de segurança

Desconfie de links recebidos por e-mail, SMS e redes sociais.

Mensagens com informações alarmantes ou urgentes geralmente são falsas.

Consulte sempre o site e demais canais oficiais do BB ou canais de informação confiáveis.

Confira sempre o destinatário antes de fazer uma transferência, Pix ou qualquer tipo de pagamento.

Caso o cliente do Banco do Brasil tenha feito o pagamento do boleto ou Pix, pode fazer a contestação via canais de atendimento do BB; caso o pagamento tenha sido feito em outro banco, também deve contestar na própria instituição financeira.