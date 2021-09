Baleia de uma tonelada é encontrada morta em praia do Rio de Janeiro

Uma baleia da espécie jubarte, que media uma tonelada, foi encontrada na praia do Leblon, no Rio de Janeiro. O mamífero foi removido do local pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana da capital carioca e alguns materiais foram removidos para análise. As informações são do Extra.

Mamífero pesava mais de uma tonelada (Maria Eduarda Gramado / Divulgação)

Dez garis trabalharam na remoção do animal e precisaram do apoio de uma escavadeira, um trator esteira, um caminhão basculante e uma pá carregadeira.