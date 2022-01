Bahia será o primeiro estado aplicar em testes a vacina brasileira contra covid-19

O governo federal vai aplicar a primeira dose da vacina brasileira contra a covid-19 na próxima quinta-feira (13/01), em Salvador (BA). O local escolhido para a aplicação foi a sede do Senai-Cimatec (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia). A pesquisa está sendo desenvolvida em parceria com a HDT Bio Corp, RedeVírus MCTI e com financiamento do governo federal. As informações são do portal Correio do Povo.

O imunizante RNA MCTI CIMATEC HDT conta com a tecnologia de replicação de RNA auto amplificante. A aplicação da primeira dose do imunizante faz parte do estudo clínico de fase 1. Nesta etapa, será avaliada segurança, reatogenicidade e imunogenicidade da vacina contra o coronavírus. Segundo o governo, o imunizante apresenta nível tecnológico comparado aos já utilizados no mundo, como as vacinas da Moderna e da Pfizer.

No Brasil, o desenvolvimento do imunizante tem o apoio científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O evento contará com a presença do ministro Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações). "Dia 13 de janeiro vamos começar a aplicação dos testes clínicos com a vacina que o MCTI desenvolveu em parceria com o Cimatec. Essa é uma vacina feita por cientistas brasileiros em parceria com cientistas norte-americanos, então é uma vacina muito importante para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, não só para a pandemia de Covid-19, mas também para outras pandemias. É importante o Brasil dominar essas tecnologias", afirmou Pontes.

Com o início dos estudos com seres humanos, podem participar pessoas com os seguintes requisitos: ter entre 18 e 55 anos e não ter sido imunizado com a vacina contra a covid-19 ou ter sido imunizado com até duas doses.

As fases 1 e 2 deverão contar com 360 pacientes, cada, ao custo de R$ 30 milhões. Após a comprovação de eficácia e segurança, a fase 3 deverá contar com cerca de 20 mil pessoas – esta, por sua vez, ao custo de R$ 300 milhões.