Avião bate em poste e explode matando o piloto

Um monomotor de prefixo ainda não identificado caiu na última segunda-feira (16) em Vila Bela da Santíssima Trindade, localidade a 562 km de Cuiabá, na fronteira Brasil-Bolívia. O piloto, único tripulante encontrado, morreu carbonizado após a aeronave, de bandeira boliviana, bater em um poste e pegar fogo.

De acordo com a polícia, o acidente foi reportado por um morador que ligou alertando sobre uma aeronave que havia colidido contra um poste da rede elétrica e caído no terreno de uma pousada a 130 quilômetros do centro de Vila Bela da Santíssima Trindade.

A Politec [Perícia Oficial] foi chamada e o corpo carbonizado foi levado para o Instituto Médico Legal de Cuiabá (IML) para ser identificado, já que nenhum documento do piloto foi encontrado no local.

Os policiais encontraram o cadáver do piloto junto aos destroços e a fiação elétrica caída em cima da aeronave (Polícia Civil de Mato Grosso)

Existe a suspeita de que a aeronave fazia o transporte de pasta base de cocaína, uma vez que o produto é inflamável com grande facilidade de combustão, o que pode ter ocorrido quando o monomotor entrou em contato com a fiação elétrica.

“Recolhemos o material para perícia e será encaminhado para análise se realmente o avião era utilizado para o transporte de droga. Além do forte odor e pelo conhecimento dos policiais, existem outros indícios, como o fato de o avião ser de bandeira boliviana, voar baixo, e com apenas o piloto, são modus operandi muito utilizado pelos traficantes da região”, disse o delegado que acompanha o caso.

As investigações estão em andamento e a Polícia Civil aguarda os resultados das perícias, para identificação do número de matrícula e modelo do avião, assim como da vítima que teve o corpo carbonizado no acidente.