Atirador de Novo Hamburgo é morto após nove horas de cerco policial

Após pouco mais de nove horas de cerco policial, na manhã desta quarta-feira (23), agentes de segurança do Rio Grande do Sul informaram que o atirador de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, está morto. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel Alexandro Famoso, da Brigada Militar do estado. As informações são da CNN Brasil.

O tenente-coronel não informou em que circunstâncias o suspeito morreu. O policiamento foi acionado por volta das 23 horas de terça-feira (22). O homem atirou contra diversas pessoas do interior de sua residência. Até o momento, três pessoas morreram e 9 ficaram feridas. Entre as vítimas mortas estão o policial militar Everton Raniere Kirsch Junior e o pai do suspeito, identificado como Eugenio Crippa, de 74 anos.

Os feridos são seis policias, e familiares do criminoso. O local está isolado por segurança. Vizinhos foram retirados da área, pois o homem segue no interior da casa e pode efetuar novos disparos. Segundo Gilson Amaral, da Guarda Civil Municipal, o atirador utiliza um fuzil .40. Ele chegou a abater dois drones que eram utilizados por autoridades na região. O GCM afirma que a ação das forças de segurança exige cautela “para que a ação seja cirúrgica. Situação que passa um filme na cabeça”.