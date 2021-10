Apple lança pano de polimento por R$ 219 e internautas criticam: 'Vão passar esse pano?'

Na segunda-feira (18), a Apple viu seu nome circular entre os internautas após lançar vários novos produtos, inclusive um pano de polimento custando R$ 219. O preço inusitado chamou atenção dos amantes da marca, já que o acessório costumava vir gratuitamente com os MacBooks. As informações são do Olhar Digital.

A Apple é conhecida por seus acessórios de alto custo e também pelas constantes atualizações, onde os utensílios antigos ficam incompatíveis com os novos lançamentos, sendo um processo de obsolescência programada. Mesmo com a possibilidade do pano de polimento ser parcelado em 12 vezes e possuir frete grátis, as queixas não foram amenizadas e internautas aproveitaram para fazer vários memes com referências a 'passada de pano', gíria conhecida como defender, limpar a sujeira ou se abster dos erros de alguém. Confira o que os twitteiros falaram: