Após confirmar 15 bebês com covid, maternidade proíbe visitas de mães

Bebês que recebem atendimento médico em UTI estão sem poder receber o cuidado e carinho da mãe em uma maternidade de Maceió. A unidade de saúde suspendeu as visitas na Unidade Neonatal e a permanência de genitoras acompanhantes, após 15 bebês com Covid-19 serem internados em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

A direção informou que vai adequar uma enfermaria no andar térreo para manter o isolamento dos bebês na UTIN até o dia 23 de março. Também deve ampliar de 5 para 10 os leitos destinados aos recém-nascidos suspeitos e detectáveis para a Covid-19 nascidos ou referenciados na maternidade.

A unidade de saúde é referência no atendimento a gestantes de alto risco na região, com capacidade de atendimento na UTIN de 26 leitos.

A unidade de saúde afirmou que irá manter as novas admissões da UTIN no espaço físico da Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo) com 11 leitos e fazer a regulação dos bebês nascidos em outros hospitais de acordo com o resultado do exame RT-PCR para Covid-19.

A UTIN foi isolada para pacientes com confirmação ou suspeita da doença. A direção informou que a maternidade continua recebendo pacientes externos normalmente.