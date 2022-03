Aparição de elefante-marinho chama atenção de banhistas no Litoral Norte de São Paulo

A visita de um elefante-marinho surpreendeu os turistas que passavam o mês de março, em uma praia de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Isso porque, o animal, que não é comum na região, pesava duas toneladas e tinha quatro metros de comprimento, escolheu as areias do litoral paulistano para descansar. O vídeo, em que o elefante-marinho aparece “tranquilo” na areia da praia, está viralizando nas redes sociais.

De acordo com os ambientalistas, essa não é a primeira vez que o mamífero é visto em Ubatuba. A sua primeira aparição foi registrada no dia 4 de março. Após alguns dias, o elefante-marinho foi visto em Paraty, no Rio, mas, agora, retornou às praias paulistanas.

O Instituto Argonauta, que está monitorando o elefante-marinho, afirmou que o animal está saudável e ainda é muito jovem. Eles explicaram que o mamífero deve ter chegado ao litoral paulista sem querer, por causa de uma corrente marinha, uma vez que é mais comum na Patagônia Argentina.

Ainda segundo o instituto, o elefante-marinho deve ter procurando um local para descansar na praia, pois está em processo de troca de pele e pelos.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)