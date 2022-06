Aluguéis residenciais sobem 0,59% em maio deste ano, de acordo com Índice de Variação

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) subiu 0,59% em maio de 2022, o que representa uma desaceleração em relação à taxa mensal de 0,82%, registrada no mês anterior. Com o resultado, o índice passa a acumular variação de 8,83% em 12 meses, a maior nesta base de comparação desde o início da série histórica, em janeiro de 2019.

Entre abril e maio, a única cidade a apresentar queda na variação média do aluguel residencial foi São Paulo. Para as demais cidades registrou-se aceleração.

Já as taxas interanuais, entre maio de 2021 e maio de 2022, aceleraram em três das quatro cidades componentes do Ivar, entre abril e maio: Rio de Janeiro (de 8,70% para 10,33%), Belo Horizonte (de 14,87% para 15,96%) e Porto Alegre (de 7,17% para 8,06%). São Paulo (6,54% para 6,49%) foi a única cidade a registrar desaceleração em sua taxa interanual.

O que é o IVAR?

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, mede a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais em quatro das principais capitais brasileiras – Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre – com base em informações anonimizadas de contratos de locação obtidas pelo FGV IBRE junto a empresas administradoras de imóveis.

IGP-M

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) é a média da inflação em três grandes setores da economia, seja o agronegócio e a indústria da transformação, as despesas das famílias e, também, as despesas com materiais e serviços da construção – 60% Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA); 30% Índice de Preços ao Consumidor (IPC); e 10% Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

Dessa forma, o IGP-M é um índice amplo: mede a variação média de serviços e produtos que desafiam várias indústrias e setores da economia. O IGP-M é fortemente influenciado pelo dólar e pelo preço das commodities no mercado internacional.

O Ivar é um índice específico para a medição da variação dos aluguéis residenciais. Mede a variação de preço para qualquer fim.