Advogada grávida que entrou em coma acorda sem saber se filha sobreviveu

A advogada Danubia Leida, de 38 anos, admite que não levava a sério a covid-19. Até que foi vítima do vírus. Ela estava grávida de 34 semanas e teve complicações com a doença. Ficou 19 dias internada na UTI do HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

“Acordei sem saber se era um sonho e se minha filha estava viva ou não”, relatou a mãe, que estava com o pulmão gravemente afetado pela doença. “Cheguei no dia 6 de outubro, grávida. Depois de 19 dias acordei sem lembrar de nada e já não estava mais grávida. Eu estava confusa, completamente assustada. Naquele momento pensei que havia perdido a minha filha”, lembra.

Apesar da gravidade do estado de Danubia e do risco para a gravidez, Maria Luiza Leida Agustini, hoje com 4 meses, nasceu saudável, no dia 7 de outubro de 2020, na cidade de Maravilha, ficou aos cuidados do pai. Já a mãe recebeu alta no dia 25 de outubro.

Antes de ter alta, Danubia gravou um vídeo comemorando ter se livrado da doença e pela filha ter nascido saudável. “No início eu não levava essa doença muito a sério, mas só depois de passar por tudo isso aprendi que não é brincadeira”, admite.