VÍDEO: Acidente de trânsito termina com passageiro esmagado

Um grave acidente ocorrido por volta das 4h da última quinta-feira (26), na avenida Tefé, bairro Raiz, zona sul de Manaus, deixou um homem morto e outro ferido. As informações são do portal Em Tempo.

Um dos carros envolvidos vinha em alta velocidade, quando perdeu o controle, capotou, invadiu a calçada e se chocou contra um poste. Com o impacto da batida, o passageiro que estava no banco do carona morreu intantaneamente, por esmagamento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi chamado para retirar o corpo da vítima, um homem cuja identidade ainda não foi divulgada, que ficou preso embaixo do veículo.

O motorista foi socorrido e levado a uma unidade de saúde da capital. Ainda não se sabe se ele estava dirigindo sob efeito de álcool.