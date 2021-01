Silvia Quadros, atriz

Nascida em Belém e criada no Rio de Janeiro, Silvia Quadros é atriz profissional. Desde cedo, estudou em escola voltada às artes, tendo ali seus primeiros contatos com o teatro. Mais tarde, ingressou no curso de bacharelado em Artes Dramáticas, da Universidade da Cidade, no Rio. Na televisão, Interpretou a personagem Isolda, na novela ‘Em Família’, da TV Globo. Também participou de alguns seriados e longas-metragens nacionais.

Quando perguntada sobre qual lugar de Belém é muito especial para ela, a atriz imediatamente fala no plural: “as praças, por sua beleza e porserem cenários de memórias e fotografias especiais de infância”. Silvia afirma que sempre diz às pessoas que precisam conhecer as praças ao visitar a cidade. A artista finaliza declarando que é apaixonada por tudo que compõe a capital paraense.

No projeto ‘Belém Pra Ver e Sentir’, Silvia Quadros escolheu as praças de Belém como uns de seus lugares favoritos na capital paraense.