Rebeca Lindsay, cantora

Rebeca Lindsay nasceu em Fortaleza, mas mora em Belém há 15 anos, e levanta a bandeira do tecnobrega na carreira musical. Em 2019, participou do programa global The Voice Brasil e mostrou versatilidade em suas apresentações cantando rock, sertanejo e outros gêneros.

Toda vez que ouve a palavra: “Belém”, Rebeca automaticamente se lembra da Estação das Docas e do Mercado Ver-o-Peso, lugares que ficaram marcados na memória desde quando chegou à Mangueirosa. Lindsay se sente privilegiada por ser adotada pela Cidade Morena.

Na campanha Belém Pra Ver e Sentir, a cantora escolheu o Mercado Ver-o-Peso e a Estação das Docas como seus lugares favoritos na capital paraense.