Motorista da linha Pratinha UFPA decora, perfuma e cuida de ônibus como presente para Belém

Nem sempre circular de ônibus pela cidade é por prazer ou lazer, às vezes, faz parte da rotina diária de estudo, trabalho ou compromissos, que demandam tempo e paciência, além de exigir condições adequadas do transporte coletivo - que nem sempre são ideais. Agora, imagine andar em um ônibus, que diariamente está perfumado, limpo e decorado? Esta é uma realidade para os moradores do bairro da Pratinha e adjacências que há 30 anos pegam um ônibus "Pratinha UFPA" da linha 159. O Seu Silas Guimarães, é responsável por uma decoração especial, aguardada anualmente pelos passageiros.

O ônibus ficou conhecido como "SuperLuxo". Ao entrar é possível ver a decoração natalina, como: festão - item que dá a textura e volume da vegetação de natal -, bolas natalinas coloridas, sinos, bengalas doces, etc. Silas, 60 anos, conta que há 40 anos trabalha como motorista e, desde o início, sempre zelou pela limpeza e cuidado do ônibus. Somente 10 anos depois começou a decorar com temáticas o veículo. A decoração é colocada dia 1º de dezembro e retirada no dia 6 de janeiro, Dia de Reis. "Há 30 anos eu faço esses enfeites, manifestação do Natal. Para alegrar as pessoas, elas geralmente vêm cansadas do trabalho. É outro movimento dentro do ônibus, para ficar na expectativa do Natal. Crianças gostam bastante. Além da decoração, desde sempre, eu mantenho os cuidados essenciais de todos os dias, para agradar os passageiros, colaboradores que ficam no dia a dia dentro do carro, meio que é a casa deles. Eles se sentem à vontade, não sujam a roupa. Eles mesmo falam 'aqui em Belém não tem um carro como esse'", contou Silas.

Há 30 anos o ônibus Pratinha UFPA é decorado pelo motorista Silas Guimarães. (Ivan Duarte / O Liberal)

Em meio a alegria, seu Silas deixou transparecer a motivação que o ajudou a iniciar a decoração. Ele relembrou que quando os pais faleceram, decorar o ônibus foi uma forma de confortar o coração e senti-los mais perto. "O cheiro e a limpeza desde quando eu comecei a trabalhar tem, mas sobre o Natal, é no período da festa. Eu perdi meu pai e minha mãe. Quando eu os perdi, foi uma forma de me alegrar, confortar o coração. Mais alegria, mais tranquilidade. Meus pais estão vendo o que eu estou fazendo. Também para alegrar os passageiros, todo mundo agradece, fica feliz, fica falando", disse emocionado.

Presente para a Cidade das Mangueiras

No mês de aniversário de Belém, a decoração de Natal do ônibus Pratinha UFPA foi desfeita e dará lugar a outra decoração, mais simples. No entanto, a limpeza e o perfume do ônibus da linha 159 ficará o ano todo, alertou o motorista. "Tirando a decoração, eu vou pensar em uma frase para o dia do aniversário de Belém, para colocar no parabrisa traseiro do MegaLuxo, algo como: 'Belém, cidade morena, parabéns... E outras coisas", revelou.

Silas relembra que o ônibus é o seu local de trabalho e segunda casa dos passageiros, que passam muitas horas dentro do coletivo. Por isso, permanentemente faz a limpeza e organização e já planeja a próxima decoração do Natal 2022. "Eu procuro fazer a limpeza, a empresa dá as condições e pede a nós que façamos a nossa parte. É meu jeito mesmo. O cheiro fica aqui no tapete e neste frasco no parabrisas. Cheiro de eucalipto, para amenizar a poluição do óleo e também o eucalipto é bom, ajuda a acalmar. Nos dias normais fica a limpeza, perfume e educação. É essencial, de todos os dias. É meu presente para Belém. Este ano, no final do ano, eu vou colocar os 'Papai Noel' que eu não coloquei no vidro, porque eu estava adoentado e não deu", comentou.

A população se sente satisfeita, agradece e faz elogios. O motorista afirma que sempre tem os passageiros certos, de todos os dias, que esperam o horário para ir com ele. "Além da decoração e perfume, não sou afobado. Eu dirijo tranquilo, obedeço às regras do trânsito. Então, os idosos gostam de ir comigo. Hoje duas pessoas com deficiência visual foram comigo", exprimiu.

Maria Soares, 44 anos, é uma das pessoas que diariamente aguardam o Pratinha UFPA do Silas. Há 17 anos ela pega o ônibus e revela que é o único carro que considera limpo e que a educação do motorista com os passageiros, faz toda a diferença. "É só esse ônibus que é limpo. Os outros tem barata, lixo no chão. Ele é um exemplo, porque ele deixa tudo organizado e limpo. É legal, porque ele dá um incentivo para as pessoas fazerem o mesmo. A decoração vai fazer falta, mas eu não duvido que ele não vá decorar com outra coisa. Ele é muito prestativo e este ônibus é sempre assim", argumentou.

Monique Leal, 24 anos, é promotora de vendas e mora na Sacramenta. Antes do nascimento do filho Thomas Filipe, 3 anos, ela não passava nem próximo da rota do MegaLuxo, mas há quatro anos conheceu o pai do bebê e começou a ir várias vezes na semana no "ônibus decorado", como ela se refere, em direção ao Tapanã. "Há quatro anos eu pego esse ônibus decorado. E meu filho fica olhando, pergunta: 'mamãe, o Papai Noel passou aqui também?'. Eu digo que o Papai Noel passou. É um diferencial, deixa nosso dia mais leve. Bem melhor. Até porque, a gente já paga um preço absurdo de passagem. Se todos fossem assim, organizados, limpos, valeria a pena", alegou.

A jovem conta que em outros meses do ano Silas Guimarães coloca várias decorações e ela já espera a próxima, que será a do aniversário de Belém. "Ele coloca outras decorações, mas a limpeza e o cheirinho está tudo ótimo, são os 365 dias do ano. Durante essa viagem do Tapanã para a Sacramenta, o atendimento do motorista e cobrador são muito bons. É bom ser bem tratada", finalizou Monique.