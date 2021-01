Marinaldo Santos, artista plástico

Artista plástico, pintor e desenhista paraense, Marinaldo Santos, começou a trabalhar com arte nos anos 80, reconhecido pela reutilização de materiais em suas obras, evidenciando referências ligadas à cultura popular e urbana de Belém.

Foi várias vezes premiado no salão Arte-Pará e também participou de inúmeras exposições e galerias por diversos estados do Brasil e, até mesmo, fora do país.

O artista afirma que seu cartão-postal que traz mais memórias afetivas é o Ver-o-Peso, incluindo a Feira do Açaí, com a chegada dos vendedores, o verde das folhas espalhadas pelo chão, as cores, anúncios e estímulos visuais.

Na campanha Belém Pra Ver e Sentir, Marinaldo Santos escolheu o Ver-o-Peso, especialmente a Feira do Açaí, como um de seus lugares favoritos na capital paraense