Inaugurado no dia 4 de março de 1978, o Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença - popularmente conhecido como Mangueirão e também como 'Colosso do Bengola', em alusão ao bairro do Benguí - é um dos patrimônios do futebol paraense.

A arquitetura é assinada por Alcir Meira, que viu o monumento ser erguido primeiramente com apenas um lado das arquibancadas. A construção passou por uma grande reforma e ganhou o outro lado das arquibancadas somente em 2002, quando foi reinaugurado no dia 5 de maio, com o empate em 1 a 1 entre Remo e Paysandu.

Apesar de ter recordes de público acima de 60 mil espectadores - como no Re-Pa do dia 29 de abril de 1979, quando abrigou 64.010 pessoas, entre 59.613 pagantes e 3.397 credenciados -, atualmente o estádio tem capacidade para 45.007 pessoas, mas recebe até no máximo 35 mil, para garantir maior segurança aos espetáculos, seja de futebol, seja de outros esportes.

Aliás, o Mangueirão já recebeu shows musicais como o do grupo Balão Mágico, dos Menudos e da Xuxa, celebrações religiosas e, naturalmente, outros esportes, o que rendeu a classificação de estádio olímpico. O maior evento fora futebol que o 'Colosso do Bengola' recebeu foi o GP de Atletismo, no início dos anos 2000.

Atualmente, o espaço inspira expectativa por uma grande reforma, que, dentre várias melhorias, promete ampliar a capacidade de público e também modernizar a estrutura do lugar.

