Guido Elias, artista visual

Artista visual e pesquisador, Guido participa da pesquisa vinculada à Coleção Amazoniana de Arte da UFPA, orientado pelo artista Profº. Dr. Orlando Maneschy. Em 2016, participou de sua primeira exposição coletiva, promovida pela então galeria virtual Belém Photos. No mesmo, foi selecionado para expor no Salão Primeiros Passos do CCBEU com sua série de fotografias intitulada Cruzamento.

Recebeu o Prêmio Residência São Paulo, pelo VIII Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia em 2017 com sua série “Vivaz”. Em 2019 construiu junto a jovens artistas (Letícia Carvalho, Natália Carvalho, Lucas Negrão, entre outros) a exposição coletiva experimental Agora, no seu ateliê, em Belém do Pará. Também é criador da marca Guido Cadernos.

Guido rememora as vezes que foi ao clássico Líbero Luxardo, do CENTUR, para assistir filmes, e quando acabava, o jovem gostava de passear pelos arredores e, até mesmo, dirigir-se à alguma das praças ali perto, observando a arquitetura, as pessoas e a arte urbana.

Na campanha Belém Pra Ver e Sentir, Guido Elias escolheu o Cine Líbero Luxardo como um de seus lugares favoritos na capital paraense.