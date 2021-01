Elison ajudou no nascimento da aparelhagem Pop Som, junto com seu pai, o empresário Elias Carvalho, e seus irmãos Juninho e Betinho, na década de 80. Com o passar do tempo, o trabalho foi crescendo cada vez mais na cidade e no estado. Hoje em dia, DJ Elison toca nas aparelhagens com seu irmão Juninho, no Pop Live.

O DJ, em sua homenagem, comenta que o que marca muito são as noites de aparelhagem, que são muito importantes para Belém.