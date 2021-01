Deiveson Figueiredo, lutador MMA

Nascido no Marajó, Deiveson Figueiredo é um lutador de MMA, competindo como peso-mosca e atual campeão da categoria no UFC. Sua primeira arte marcial foi a capoeira, na adolescência, e a partir de então, começou a se encaixar no universo das Artes Marciais Mistas.

O lutador conta que quando saiu de Soure, sua cidade natal, e, chegando em Belém, começou a trabalhar como sushiman, cabeleireiro e moto taxista, antes de se tornar lutador profissional de UFC. Ele exalta o orgulho e a gratidão que tem por tudo que conquistou e tem conquistado na capital, e que não pensa em mudar de cidade.

Na campanha Belém Pra Ver e Sentir, Deiveson Figueiredo escolheu Belém como um de seus lugares favoritos.