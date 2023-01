Belém tem programação diversificada para comemorar aniversário de 407 anos; confira!

A Cidade das Mangueiras completa 407 anos de fundação na próxima quinta-feira (12). Para marcar a data, a Prefeitura de Belém divulgou uma programação diversificada, entre elas, uma missa em ação de graças, que será realizada na Catedral da Sé, na Cidade Velha, e um culto da Assembleia de Deus que ocorrerá na Praça do Relógio, ambas às 7h do dia 12 de janeiro. Os eventos comemorativos seguem até o final do mês.

Confira parte da Programação de Aniversário de Belém:

(11/01- quarta-feira)

Das 9h às 14h - Ação Belém Cidadã, no estacionamento do Ver-o-Peso, dentro da Operação Ver-o-Peso integra programação de aniversário de Belém

Às 16h - Anúncio dos 1.000 novos beneficiários do Bora Belém, com agradecimento por crianças do Bora Belém ao prefeito e governador, no Centur, na Av. Gentil Bittencourt, 650. Nazaré. Órgãos: Funpapa e Semec

Às 17h - Entrega da obra de revitalização do Cemitério da Soledade. Órgãos: Fumbel, Seurb, Sesan e Semob.

(12/01 - Aniversário de Belém)

7h - Missa em Ação de Graças pelos 407 anos de Belém, na Catedral da Sé, Cidade Velha. Todas secretarias

8h - Abraço e Culto pelo Aniversário de Belém - Assembleia de Deus, na Praça do Relógio. Todas secretarias

9h30h - Entrega de equipamentos para batedores de açaí e certificação da técnica de manipulação de alimentos, no estacionamento do Ver-o-Peso. Todas secretarias

11h - Inauguração da Mecrodrenagem da Bacia do Tucunduba - Canais União e Timbó, no canal Tucunduba, esquina com a travessa Lauro Martins. Todas secretarias

15h - Entrega das obras de revitalização da UEI Terra Firme. Todas secretarias

17h - Inauguração da Usina da Paz, no Guamá; entrega de viaturas, rádios e drones para a Guarda Municipal de Belém, na Av. bernardo Sayão, 4.783, no Guamá. Todas secretarias

19h - Cerimônia de entrega da Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, na Igreja da Santo Alexandre, Cidade Velha. Órgão: Cerimonial

(13/01 - sexta-feira)

10h - Entrega do Canal de Descarga da Caripunas, na avenida. Bernardo Sayão com a rua dos Caripunas, no Jurunas. E entrega da Praça Flávio Pena Sena, em homenagem ao guarda municipal falecido em 25/12/2022. Órgãos: Promaben e todas secretarias

18h- Entrega de títulos do Programa Terra da Gente, na Escola de Samba da Matinha, Trav. Castelo Branco, 120, esquina com Antônio Barreto, em Fátima. Órgãos: Codem e todas secretarias

19h- Show Musical (Carimbó e Fruto Sensual). Órgão: Fumbel e todas secretarias

(14/01 - sábado)

10h- Entrega da Praça PET . Anúncio da construção de 3 Praças Pets e assinatura de Ordem de Serviço (OS), na Trav. Antônio Barreto com Av. Visconde de Souza Franco, no Reduto. Órgãos: Sejel e todas secretarias.

19h- Programação Cultural do Aniversário de Belém em Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Órgãos: Fumbel e todas secretarias

(15/01- domingo)

7h- Corrida Belém. 15 anos de criação da Sejel e 15 anos de criação da Sejel, no Portal da Amazônia. Órgão: Sejel e todas secretarias

9h- Festival do Reggae, na Praça Waldemar Henrique. Órgão: Fumbel e todas secretarias.

(Até sexta dia 20/01)