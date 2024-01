Avenida Almirante Barroso recebe iluminação modernizada

Na noite da última sexta-feira (11), a Avenida Almirante Barroso, principal via de entrada e saída da cidade, ganhou nova iluminação modernizada. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), que afirmou que a operação aconteceu no perímetro da avenida Júlio César até o bairro de São Brás.

A população vai ser beneficiada com o serviço. De acordo com a Seurb, a substituição das lâmpadas antigas pela as de LED, consideradas mais modernas, foram feitas também em outras vias de Belém. Como nas avenidas Pedro Álvares Cabral, Senador Lemos, Júlio César e Centenário.

Conforme divulgado pela Seurb, o novo sistema pode ser monitorado remotamente e já está em 50% de todo o parque de iluminação modernizado de Belém.