Aniversário de Belém: professora cria tirinha que incentiva leitura e conhecimento

“A literatura muda a vida das pessoas”, afirma a professora e escritora paraense Luzia da Silva Almeida, que há anos leciona na rede pública de ensino do Pará, ao falar sobre a mãe - sua maior incentivadora ao hábito da leitura - que mesmo sem o ensino fundamental completo, encontrou nos livros uma forma de aumentar seus conhecimentos e enriquecer culturalmente. Seguindo a influência da genitora, Luzia tenta mudar a vida de jovens e adultos por meio de suas obras já lançadas e do seu projeto mais recente, a tirinha da personagem educativa “Livreta”.

O conto “Noites Brancas”, do escritor russo Fyodor Dostoyevsky, foi o primeiro livro que Luzia leu, ainda na adolescência, e como um “amor à primeira vista”, a partir daquele momento, como ela mesmo diz, “nunca mais parou mais de ler”. Essa paixão pela literatura fez com que a professora também se tornasse escritora, momento em que a paraense não queria mais apenas conhecer novos mundos, mas também compartilhar o seu universo criativo com outros leitores.

A escritora possui três livros autorais, sendo o último - intitulado “Por Trás Daquelas Grades” - lançado após ser selecionado em uma coletânea de contos. “Meu terceiro livro que saiu recentemente em uma coletânea é sobre a vida atrás das grades, o organizador é daqui de Belém, o Geraldo Cavalcanti. Por Trás Daquelas Grades é o nome da antologia que eu fui classificada”, disse a professora. Brevemente, novas obras da autora serão, pois ela também teve outros dois contos selecionados, um na 3ª edição do Prêmio 200 anos da Independência do Brasil e outro em uma parceria entre a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a Universidade de Brasília (UNB).

“Mais adiante devo lançar outros dois livros. Fui selecionada na 3ª edição do Prêmio 200 anos da Independência do Brasil para participar da antologia com a crônica O Homem Observa e também foi selecionada, desta vez em um convênio da UFT com a UNB, com a crônica Um Norte, que fala da vida do idoso e do papel dele no século XXI”, comentou.

Em uma era onde os livros online vêm ganhando cada vez mais espaços, sobretudo entre os jovens, Luzia Almeida revela que ainda prefere ter livros físicos em casa. “Eu não deixo de ler os livros online, inclusive tenho alguns no meu tablet, mas prefiro os livros físicos. Gosto de vê-los na minha estante organizados, gosto de pegar neles e ter o domínio que o papel entrega. Gosto de segurá-lo, marcá-lo e poder levá-lo debaixo do braço para qualquer lugar”, explicou.

A professora conta que também gosta de ler o jornal O LIBERAL, ela diz que inclusive já trabalhou artigos do periódico com seus alunos do ensino médio. “Eu gosto de ler notícias sobre política, sou assinante há anos. Já trabalhei muito esses artigos com meus alunos, mostrando a técnica da dissertação, temas da atualidade, que são do meu interesse por causa que todo o texto que vejo o utilizo em formato de aula. Na minha opinião, a leitura do jornal é muito importante para a educação, você precisa estar informado e atualizado”, afirmou.

Com todo conhecimento adquirido ao longo de sua vida, Luzia decidiu enveredar no mundo das tirinhas com a personagem educativa “Livreta”, materializada no traço do designer Cássio Gabriel. A personagem foi lançada em setembro do ano passado, durante na 25ª Feira Pan-Ama­zônica do Livro e das Multi-vozes. “A Livreta é uma menina muito esperta, uma personagem essencialmente educativa, que lida com as questões do ensino médio. Como ela lê tudo, a Livreta pode conversar sobre todas as disciplinas, como português, matemática, história, geografia e questões do Enem. A ideia é que ela seja apro­veitada pelos professores nas salas de aula", disse a escritora. A tirinha pode ser conferida pelo Instagram no perfil @livreta_oficial.