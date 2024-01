Aniversário de Belém: confira a programação completa em comemoração aos 408 anos da capital

Belém comemora 408 anos nesta sexta-feira (12) e, em celebração à data, diversas programações especiais serão realizadas ao longo de todo o dia. A programação envolve o parabéns à Belém e o corte do tradicional bolo, no Ver-o-Peso. Além disso, para marcar a celebração, os moradores da capital paraense contarão com show, celebrações religiosas, além de inaugurações de diversos projetos.

O dia de comemorações inicia com uma missa em ação de graças na Catedral da Sé. A celebração será às 7h, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e contará com a presença da população, do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e demais autoridades.

A programação religiosa segue na praça do Relógio com um abraço simbólico em Belém, às 8h, promovido pela comunidade evangélica, ato organizado pela igreja Assembleia de Deus. Em seguida, às 8h30, a comunidade dos povos tradicionais de matriz africana realiza a Bênção das Águas, ao lado do Solar da Beira.

O tradicional parabéns para Belém será às 10h no mercado do Ver-o-Peso, em frente ao Solar da Beira, com um bolo de 10 metros de comprimento, que este ano será produzido com massa de cumaru, recheado com doce de leite e castanha do Pará. Já a decoração, também regional, será com marshmallow de cupuaçu.

Os 5 metros do bolo serão fatiados a partir das 10h na estrutura montada em frente ao Solar da Beira e os demais 5 metros, vão ser distribuídos à população já fatiados. Ao todo serão 1.000 fatias entregues, já em caixinhas, para o público presente. O bolo deste ano é responsabilidade das confeiteiras Dina Barbosa e Alinne Barros, ambas filiadas ao Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan).

Bora Belém

Finalizando a manhã de comemorações pelos 408 anos de Belém, será feita a integração de 500 novos beneficiários ao programa municipal de renda mínima Bora Belém, às 10h no estacionamento do Ver-o-Peso.

Nova via

À tarde, a programação de aniversário continua com a entrega das obras de drenagem, pavimentação e urbanização da passagem dos Milagres, no bairro da Terra Firme, a partir das 15h. A obra integra o programa de participação cidadã da Prefeitura de Belém, o “Tá Selado”, em que a comunidade demanda as prioridades da para a gestão municipal.

Palácio Antônio Lemos e Museu de Arte de Belém

Sede do executivo municipal e do Museu de Arte de Belém, o Palácio Antônio Lemos será reinaugurado após passar por obras de reforma e restauro. A cerimônia de reinauguração será às 18h. O prédio, reconhecido como patrimônio histórico e arquitetônico da cidade, recebeu inúmeros serviços de restauro e recuperação, assim como a modernização dos sistemas de segurança, elétrico e contra incêndios.

Também durante a programação, o Museu de Arte de Belém (Mabe) será reaberto ao público. Sob a administração da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), o museu, que funciona dentro do Palácio, passou por obras de reforma e restauro. Na ocasião, haverá a abertura de exposições de curta e longa temporadas e apresentação musical com o Trio Cabano, formado pelos músicos Thiago Belém, na bateria, Toninho Gonçalves (flauta), e Jacinto Kahwage (piano).

Comenda

O Palácio Antônio Lemos também servirá de palco para a tradicional entrega da comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, a partir das 19h de sexta-feira (12). A honraria é concedida pelo prefeito da cidade a personalidades e instituições que se destacam na prestação de grandes serviços à cidade de Belém.

Show de aniversário

A programação do dia 12 de janeiro também conta com um grande show gratuito na praça do Relógio, a partir das 21h. A cantora Viviane Batidão e a aparelhagem Crocodilo são as atrações que irão embalar o público.

Ecofeira no Horto Municipal

Em comemoração ao aniversário de 408 anos de Belém, neste fim de semana (12, 13 e 14 de janeiro) será realizada mais uma edição da EcoFeira, que reúne expositores que atuam na linha da sustentabilidade. O evento será realizado na praça Milton Trindade, antigo Horto Municipal, no bairro Batista Campos, onde as barracas serão montadas para a venda de produtos ligados à bioeconomia circular, criativa e solidária na cidade.

Praça de alimentação do Bosque

Durante a comemoração do aniversário de Belém, no domingo (14) será a nova praça de alimentação do Bosque Rodrigues Alves a nova praça de alimentação. O espaço contará com cinco boxes de comidas típicas e lanches. Em comemoração ao aniversário de Belém, o espaço terá entrada gratuita de sexta-feira (12) até domingo (14), com funcionamento de 9h às 14h durante os três dias.

Boulevard da Gastronomia

As celebrações do aniversário de 408 anos de Belém continuam no sábado (13) e domingo (14), com atividades culturais no Boulevard da Gastronomia, localizado na avenida Boulevard Castilhos França, bairro da Campina. Haverá ações de bem-estar, lazer, sessão de filme, dança, shows e corredor gastronômico com vendas de pratos da culinária Portuguesa, Italiana, Japonesa, Africana, Árabe além de comidas regionais e sorvetes.

Governo do Pará

A partir das 9h de sexta-feira (12), no estacionamento do Ver-O-Peso, serão entregues benefícios do programa habitacional “Sua Casa”, certificados de capacitação para as turmas de batedores de açaí e, também, certificados para alunos do Programa "Qualifica Pará". Também nesta sexta-feira (12), será realizada a entrega de mais de 200 coletes balísticos para a Guarda Municipal de Belém. Será às 9h, no estacionamento do Ver-o-Peso.

Durante o evento, também no estacionamento do mercado do Ver-o-Peso, serão entregues 200 benefícios do programa CredCidadão. Já às 11h, haverá a entrega de obras do canal Mundurucus, no bairro do Guamá, que faz parte da execução da macrodrenagem da Bacia do Tucunduba.

Além disso, a cantora Fafá de Belém, Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e artistas convidados apresentam o concerto "A Sinfonia dos Dois Mundos", de Dom Helder Câmara e Pierre Kaelin, no próprio Theatro da Paz. O espetáculo contará com a participação de Atalla Ayan, Coro Carlos Gomes e Coro Itacy Silva. A entrada é de graça e a distribuição de ingressos ocorre a partir das 9h desta sexta-feira (12), na bilheteria do Theatro da Paz.

Estação das Docas

O dia 12 de janeiro, além de ser celebrado o aniversário de 408 anos de Belém, é também a data em que o Mangal das Garças comemora 19 anos em funcionamento. Os visitantes poderão usufruir da reserva José Márcio Ayres (borboletário), do viveiro das aningas, do Memorial Amazônico da Navegação e do Farol de Belém, espaços que normalmente são monitorados e para os quais existe taxa de visitação.

Ainda na programação, o Mangal vai realizar uma edição do projeto educação ambiental “Momento EcoZoo”, com a apresentação do Gavião de cauda branca (Geranoetus albicadatus). A programação é de graça e vi começar às 10h15, no anfiteatro próximo ao borboletário.

Programação completa

12/01

7h - Missa de ação em graças aos 408 anos - Catedral da Sé

8h - Abraço da comunidade evangélica alusiva ao aniversário de Belém – Praça do Relógio.

8h30 - Bênção das Águas das comunidades tradicionais e de matriz africanas (ao lado do Solar da Beira)

9h - Parabéns pra Belém com bolo de aniversário, no Ver-o-Peso (em frente ao Solar da Beira)

9h - Entrega mais de 200 coletes balísticos para a Guarda Municipal de Belém, no Ver-O-Peso

9h - Entrega certificados de capacitação aos batedores de açaí, no Ver-O-Peso

10h - Entrega de cartões para novos beneficiários do Programa de Renda Cidadã Bora Belém, no estacionamento do Ver-o-Peso

11h - Entrega de obras do canal Mundurucus, no bairro do Guamá

15h - Entrega das obras de drenagem, pavimentação e urbanização da Passagem dos Milagres, na Terra Firme

18h - Entrega das obras de restauro e reforma do Palácio Antônio Lemos e reabertura do Museu de Arte de Belém

19h - Entrega da Comenda Francisco Caldeira de Castelo Branco (no Palácio Antônio Lemos

21h - Show de Viviane Batidão e da aparelhagem Crocodilo (Praça do Relógio)

21 - Concerto "A Sinfonia dos Dois Mundos", no Theatro da Paz

13/01 (sábado) - Boulevard da Gastronomia

9:30 - aula de Educação Física (dança), com a professora Eliane dos Santos Nascimento;

9:30 - Espaço Criança, pula-pula, piscina de bolinha;

9:30 - 10 barracas de artesãos para venda de artesanato (Sociedade de Artesãos e Amigos de Icoaraci -Soami);

11:00 - Sala de cinema do Sesc, com roda de conversa sobre “ Belém e suas multiculturas Gastronômicas”;

11:00 - Espaço Criança no Sesc, com conto literário “Belém seus palacetes encantados”;

11:00 - Início das vendas de comida nas 10 barracas disponíveis no corredor do Boulevard da Gastronomia (Portuguesa, Italiana, Japonesa, Africana, Árabe, Regionais e Sorvetes)

16:00 - Atração musical (voz e violão) com a cantora Ana Chagas.

18:00 - Evento Cultural

14/01 (domingo) - Boulevard da Gastronomia

9:30 - 10 barracas de artesãos para venda de artesanato (Sociedade de Artesãos e Amigos de Icoaraci -Soami)

9:30 - Espaço criança com pula-pula e piscina de bolinhas.

11:00 - Início das vendas de comida nas 10 barracas disponíveis no corredor do Boulevard da Gastronomia. (Portuguesa, Italiana, Japonesa, Africana, Árabe, Regionais e Sorvetes)

16:00 - Dança do Ventre com a bailarina Cely Valente, da Escola de Dança Paula Lisboa;

18:00 - Roda de Samba