Aniversário de Belém: bolo de cupuaçu é distribuído para moradores da cidade no Ver-o-Peso

O complexo do Ver-o-Peso foi tomado por festa com direito a bolo de 10 metros de comprimento e recheio de cupuaçu, na manhã desta quinta-feira (12). Foi o momento de cantar parabéns pelos 407 anos da cidade. O doce foi cortado por volta das 9h30, pelo prefeito Edmilson Rodrigues. Em seguida, foi distribuído para moradores da cidade que chegaram bem cedo com vasilhames para a garantia de uma fatia.

A programação no Ver-o-Peso foi antecedida por uma missa de ação de graças, que foi realizada por volta das 7h, na Catedral de Belém, no bairro da Cidade Velha. Às 8h, foi realizado o Abraço e Culto pelo Aniversário de Belém. Uma iniciativa de membros da Assembleia de Deus, na Praça do Relógio.

Às 9h30, foi feita a entrega de equipamentos para batedores de açaí e certificação técnica de manipulação de alimentos, já no Ver-o-Peso. A partir das 9h, começou a programação voltada para a corte do bolo. Esse momento também conta com um desfile de moda “O Ver-o-Peso Respirando a Moda”. Todos no Estacionamento do Ver-o-Peso.