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Treinamento da Cruz Vermelha capacita voluntários para apoio humanitário no Círio 2026; saiba mais

As inscrições para as atividades seguem até o dia 26 de setembro ou preenchimento total das vagas, com taxa de R$ 25,00

Jéssica Nascimento e Lívia Ximenes
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O treinamento para voluntários da Crus Vermelha no Círio 2026 já iniciou (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Os preparativos para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2026 iniciaram na Cruz Vermelha Brasileira — Pará. Desde o dia 11 de julho, a instituição prepara voluntários para as ações na festividade, com o objetivo de capacitá-los para primeiros-socorros e apoio humanitário. As inscrições estão abertas até o dia 26 de setembro ou preenchimento total das vagas, com taxa de R$ 25,00.

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Até o momento, mais de 600 pessoas já se inscreveram para as atividades do Projeto Círio 2026, segundo o presidente da Cruz Vermelha Brasileira — Pará, Isaias Skeet Junior. A expectativa é que, neste ano, a instituição chegue a 2 mil voluntários temporários durante o festejo. Para participar, é necessário ter 15 anos ou mais e, em casos de menores de idade, deve-se apresentar autorização por escrita dos responsável.

image O presidente da Cruz Vermelha Brasileira - Pará, Isaias Skeet Junior, afirma que ainda há vagas disponíveis (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

“A Cruz Vermelha é a maior instituição humanitária do mundo, que se prepara exatamente para isso: fazer um trabalho humanitário. A gente mostra para eles como a Cruz Vermelha trabalha no Círio e depois a gente faz alguns treinamentos práticos”, explica Isaias.

Os conhecimentos repassados aos voluntários, de acordo com o presidente, são de acolhimento e assistência, especialmente em casos de fraturas e cortes. Isaias ressalta que o treinamento prepara os voluntários para encontrarem diversas situações durante a festividade.

TREINAMENTO CRUZ VERMELHA CIRIO 2026 - CRISTINO MARTINS

Os treinamentos ocorrem aos sábados e, em breve, serão estendidos aos domingos. As instruções duram quatro horas, com possibilidade de escolha de turno pelos voluntários — manhã ou tarde. Devido às restrições, aqueles que atuam temporariamente participam da Trasladação, Círio, Romaria das Crianças e Romaria da Assessibilidade. Nas procissões do Traslado para Ananindeua e Romaria Fluvial, o acesso é apenas para voluntários efetivos.

“Nenhum voluntário temporário anda sozinho na sua equipe, sempre vai ter os voluntários efetivos, que estão preparados para atender qualquer tipo de ocorrência”, destaca Isaias.

Voluntários dedicados

O presidente da Cruz Vermelha Brasileira — Pará conta que existem voluntários com mais de 80 anos: “As pessoas de idade que queiram ajudar têm outras funções que podem fazer dentro da instituição, não é só carregar essas pessoas na rua. Nós temos postos de atendimento, precisamos de pessoas para dar o lanche, fazer registro dentro do posto. Então, tem trabalho para todo mundo que procurar.”

Na Romaria das Crianças, a Cruz Vermelha estebelece equipes mirins, que atuam com apoio de voluntários mais velhos — as inscrições para o Projeto Kids já encerraram. Em situações de desmaios simples, quedas da própria altura e pequenos ferimentos, os pequenos podem atuar e mostrar o que aprenderam durante o curso. Quando completam 15 anos, estão aptos a se tornarem efetivos na instituição.

Entre os dedicados aos cuidados, está a administradora Laryssa Silva. Em 2026, ela participa das atividades como voluntária pela primeira vez para cumprir uma promessa feita a Nossa Senhora no dia do parto do segundo filho, que nasceu de 35 semanas devido ao aumento da pressão arterial dela. “Tinham que tirar ele de qualquer forma, porque eu estava correndo risco de vida e ele também. Então, eu entreguei nas mãos de Nossa Senhora”, lembra.

image Laryssa Silva cumpre uma promessa ao ser voluntária neste ano (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Laryssa fala que, antes mesmo de fazer a promessa, já tinha vontade de ser voluntária. “A expectativa é uma das melhores. O coração transborda de alegria. O Círio de Nazaré já mora emim, eu sou paraense raiz. Nunca trabalhei no Círio, então essa vai ser a primeira vez. Trabalhar no Círio é servir a Deus, é servir com amor”, afirma.

O pintor Messias Correa, assim como Laryssa, atua como voluntário da Cruz Vermelha pela primeira vez no Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Ele, que foi convidado por um amigo, conta que sempre observava outros trabalhando na festividade e aceitou a oportunidade que surgiu. Antes do treinamento, Messias não sabia como socorrer pessoas e colocá-las em maca, mas isso já foi solucionado.

image Messias Correa participa como voluntário da Cruz Vermelha pela primeira vez em 2026 (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

“Estou um pouco nervoso até agora, no treinamento mesmo. A minha expectativa é grande de estar ali atuando como todo mundo. É uma sensação que nem sei contar, na verdade. Estou empolgado”, relata.

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 26 de setembro ou preenchimento total das vagas, totalizadas em 2 mil. O voluntariado é para pessoas acima de 15 anos. Aqueles que possuem menos de 18 anos devem apresentar autorização formal e escrita pelo responsável à Cruz Vermelha Brasileira — Pará.

Para se inscrever, basta acessar o link oficial — clique aqui e confira. É necessário pagar uma taxa de R$ 25,00, nas modalidades de pix ou cartão de crédito. Em casos de dúvidas, o WhatsApp (91) 99237-1420 está disponível.

Os treinamentos ocorrem aos sábados, pela manhã — das 8h às 12h — e tarde — das 14h às 18h, na avenida Nazaré, número 640, no bairro Nazaré.

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