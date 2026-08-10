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Schola Cantorum abre inscrições para seleção de novos coralistas para a Missa do Círio 2026

As inscrições seguem até o dia 16 de agosto para a instituição musical fundada em 1735

Vito Gemaque
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Schola Cantorum de Belém é uma das instituições musicais de coral mais antigas do Brasil. (Cristino Martins / O Liberal)

A Schola Cantorum da Catedral Metropolitana de Belém abriu inscrições para a seleção de novos coralistas que irão se apresentar na Missa do Círio 2026. Os interessados podem se inscrever de 10 a 16 de agosto, por meio da ficha disponibilizada no perfil oficial da instituição no Instagram. As inscrições são feitas online e presencialmente na secretaria da Catedral.

A instituição musical fundada em 1735 é considerada uma das mais antigas do Brasil. A Schola Cantorum participa tradicionalmente das celebrações religiosas realizadas na Catedral Metropolitana de Belém. A seleção busca novos integrantes para compor o coro que participará da programação deste ano. No total serão 40 vagas distribuídas entre 8 sopranos (voz feminina), 8 contraltos (voz feminina), 12 tenores ( voz masculina) e 12 baixos ( voz masculina).

Por questões de segurança, este ano foram abertas para cantores da comunidade católica de Belém que já possuem experiência com o canto em coro. A faixa etária para poder participar é de 18 a 45 anos. Ela foi especificada devido a demanda dos esforços, a rotina e tempo de ensaios que serão essenciais.

“Não é necessário ter conhecimento prévio de teoria musical para se inscrever, mas a leitura e prática musical entram como critérios de seleção. A experiência como cantor também entra no processo avaliativo, já que o repertório é diferenciado”, explica o regente e preparador vocal da Schola Cantorum da Catedral de Belém, Eduardo Nascimento.

As audições serão realizadas no dia 22 de agosto, e o resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 26 de agosto.

Como a Schola Cantorum é o grupo oficial da Arquidiocese - responsável pelo canto na Celebração da Missa de saída do Círio – a procura de interessados é muito alta. “Ano passado houve uma procura muito grande. Por isso esse ano diminuímos os dias de inscrição. Aos interessados tem que se apressar”, adianta o regente Eduardo Nascimento.

Os ensaios serão realizados todos os sábados, das 17h às 20:30h, no Salão dos Pontificais da Catedral. Os ensaios serão intensos por causa do prazo curto de preparação para todos estarem preparados para a grande festa religiosa do Círio de Nazaré, que acontece em Belém há 233 anos. Outro objetivo da seleção é dar continuidade a história de serviço do coral à Igreja Católica de Belém e ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

“Desde quando a Missa de saída do Círio no ano 2000, passou a ser externa, necessitou-se de um grupo de pessoas que pudesse cantar nesta celebração. A Schola Cantorum é o grupo de canto oficial da Catedral Metropolitana e participa o ano inteiro das celebrações dentro da Igreja Sé Católica de Belém. Ela foi instituída há 291 anos. Passou por um período desativada. Em 1985, foi reorganizada pelo então Cura da Catedral Monsenhor Nelson Brandão”, explica Nascimento.

Como é um serviço musical especializado, que demanda algumas necessidades técnicas diferenciadas, a seleção envolve várias questões como a técnica vocal, qualidade do instrumento voz, percepção musical para conseguir cantar em coro, análise de disfonias da voz, além de disponibilidades para os ensaios. O repertório é de natureza eclética, envolvendo gêneros populares e eruditos, voltado para a liturgia que celebrada no Círio.

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Palavras-chave

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Círio 2026
Belém
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