Parque da Cidade reúne famílias e universitários no feriado da Consciência Negra

Visitantes aproveitaram os espaços de lazer, a área aquática e as opções esportivas para passear, fazer atividades em grupo e fugir do calor nesta sexta-feira (20)

O feriado da Consciência Negra, nesta sexta-feira (20), foi uma oportunidade para famílias, grupos de amigos e universitários aproveitarem as opções de esporte, lazer e convivência do Parque da Cidade, em Belém. Com espaços amplos e ventilados, o local recebeu visitantes que buscaram atividades ao ar livre, momentos de confraternização e diversão para as crianças.

O professor de dança Éric Fabrício de Souza Gonzaga aproveitou o feriado para reunir um grupo de universitários e realizar um ensaio de dança no parque. Entre as várias opções de locais disponíveis, o espaço foi escolhido por ser amplo, ventilado e seguro, características importantes para o grupo, que levou equipamentos para a atividade. “A tranquilidade que o parque traz, a ventilação, o conforto e a segurança também são muito importantes para esse momento”, disse.

O engenheiro civil Henrique Silva Moraes Filho, de 27 anos, também aproveitou o feriado para se reunir com amigos da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). O grupo organizou um momento de comunhão, levando lanches e instrumentos musicais. Durante o encontro, os participantes realizaram dinâmicas para se conhecerem melhor e se divertirem juntos. “É um momento de alegria, da gente trazer um louvor, uma palavra. Nós somos do Movimento Remanescente, que é um movimento universitário cristão. E a gente está se organizando para fazer um culto universitário lá na Ufra”, contou.

Parque da Cidade foi opção de lazer no feriado desta sexta-feira < > Foto Igor Mota | O Liberal

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Espaço amplo

O representante comercial farmacêutico Tiago Ferreira Jansen, de 43 anos, levou as duas filhas - Vitória, de 4 anos, e Valentina, de 11 - para passear no Parque da Cidade. As meninas aproveitaram diferentes atrações, como o passeio de bicicleta, a área aquática e o espaço de brinquedos. Ele escolheu o período da manhã para visitar o parque por ser um horário mais tranquilo para as filhas. Tiago contou que costuma frequentar o local aos sábados, mas decidiu antecipar o passeio nesta sexta-feira, por causa do feriado, para que as meninas também pudessem aproveitar o espaço. “Eu tenho o costume de sempre vir aqui. A gente mora próximo. E, no parque, tem várias opções para elas. Piscina, parquinho e brinquedos. O espaço é amplo”, disse.

O analista de compras Thiago Fonseca de Oliveira, de 35 anos, também organizou um passeio em família. Ele estava junto dos filhos, o pequeno Tobias Henrique, de 2 anos, e Tomás Brian, de 11, além da esposa: Márcia Pinheiro. Foi a primeira vez que as crianças conheceram a área aquática, onde se divertiram bastante. Para Thiago, o espaço é uma boa alternativa para quem deseja sair de casa, fugir do calor e aproveitar um ambiente tranquilo durante o feriado. “É divertido para eles. É uma opção nesse calor em excesso. Para um feriado, está bem tranquilo”, avaliou.