Feriado da Consciência Negra tem movimento tranquilo na Praia Grande, em Outeiro

Poucos banhistas aproveitaram a faixa de areia durante a visita da equipe do Grupo Liberal, ao meio-dia; Bombeiros não registraram ocorrências até o horário

O feriado da Consciência Negra foi marcado por tranquilidade na Praia Grande, em Outeiro, distrito de Belém. Por volta das 12h desta sexta-feira (20), a movimentação na faixa de areia e nos arredores era considerada baixa, com poucos banhistas aproveitando o dia de folga. O cenário foi de descanso, lazer e confraternização entre familiares e amigos.

Durante visita ao local, a equipe de reportagem do Grupo Liberal constatou que, diferentemente dos dias de praia lotada, o movimento era tranquilo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), até aquele momento, não havia registro de afogamentos, resgates ou pessoas desaparecidas na região.

O 1º tenente do Corpo de Bombeiros do Pará e comandante da Praia Grande de Outeiro, Denilson Queiroz, confirmou que o movimento estava abaixo da média nas primeiras horas do feriado. Segundo ele, a expectativa era de aumento no número de frequentadores ao longo da tarde, principalmente a partir das 15h.

Denilson Queiroz. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Para início do feriado, pela parte da manhã, que a maré está dando pela parte da manhã, o público por enquanto está pouco. A gente está observando que está chegando, mas ainda abaixo da média. A tendência é do meio-dia para a tarde o público aumentar. A gente acredita que lá pelas 15h, 16h, o público vai estar bem maior”, afirmou.

O comandante também destacou que, até o momento da avaliação, não havia sido registrada nenhuma ocorrência na praia. “Até este momento, não há nenhuma ocorrência. A gente não presenciou nenhum tipo de ocorrência”, acrescentou.

Movimento na Praia Grande era tranquilo por volta das 12h desta sexta-feira (20), feriado nacional (Ivan Duarte / O Liberal)

Entre os visitantes estava Cláudia Martins, que mora em Brasília, mas é paraense e mantém o hábito de visitar Outeiro sempre que retorna ao estado. Acompanhada do cunhado, Roberto Fonseca, autônomo e morador de Belém, ela chegou à praia pela manhã para aproveitar o feriado.

“Eu vim curtir o feriadão em Outeiro. Sempre que eu venho ao Pará, eu sempre visito Outeiro. Desde a minha infância, sou acostumada a frequentar Outeiro e gosto da praia. O povo é legal. A cultura é muito maravilhosa”, contou Cláudia.

Roberto Fonseca e Cláudia Martins. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Segundo ela, a programação começou cedo, por volta das 8h, e não havia horário definido para deixar o local. “Vamos curtir até o último momento. A praia está ótima”, afirmou.

A proximidade de casa também foi um dos motivos que levaram outros visitantes a escolher Outeiro como destino para o feriado. Foi o caso de Shayla Garcia, que trabalha como babá e aproveitou o dia de folga na companhia de quatro amigas. O grupo chegou por volta das 9h30 e pretendia permanecer na praia até a tarde.

Shayla Garcia. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Estou curtindo bastante o feriado. Chegamos cedo para aproveitar melhor. Quem dera se eu ficasse aqui sexta, sábado e domingo. Amanhã já tenho que trabalhar. Só hoje, no feriado, que estou de folga mesmo”, relatou.

Shayla destacou ainda a tranquilidade e a facilidade de acesso como fatores que contribuíram para a escolha do destino. “Eu escolhi Outeiro porque é bem perto da minha casa. É bem calmo, bem tranquilo”, disse.

Shayla Garcia com as amigas. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O trabalhador da construção civil Alan Dino também aproveitou o feriado para descansar com a família. Morador do bairro do Tenoné, ele chegou à Praia Grande entre 9h e 9h30 e encontrou um ambiente tranquilo para aproveitar o dia.

Alan Dino. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“É um momento de lazer, curtindo com a família para relaxar um pouco a mente, tirar os estresses do dia a dia. Ter um momento de paz”, explicou.