Missa na sede do Grupo Liberal aborda 'atitudes que agradam a Deus'

A missa celebrada neste domingo (15), na sede do Grupo Liberal e presidida pelo padre Cláudio Pighin tratou sobre “atitudes que agradam a Deus”. O momento de comunhão é referente ao 28° domingo do tempo comum e buscou trazer a reflexão sobre a humildade como um dos principais trajes para a Alma. Na celebração ocorreram os ritos iniciais com os cânticos e louvores e também as leituras do livro do “Profeta Isaías” e de São Paulo aos “Filipenses”.

Durante a homilia, o padre Cláudio propôs uma reflexão sobre a importância de ter atitudes que sejam boas, pois isso agrada a Deus. “O traje para a alma que agrada a Deus é humildade e penitência. O reino de Deus é como uma festa. E Deus sempre faz um convite para o seu reino, mas nem sempre nós aceitamos. Isso pois muitas vezes estamos ocupados com outras coisas da nossa vida pessoal. Lembremos de estar trajados adequadamente, mas essa roupa não é a normal que usamos. Deus está falando da alma”, diz.

Além disso, o padre também comentou sobre as consequências de atitudes egoístas e insensatas quando Deus é deixado de lado. “Quando Deus nos convida, temos que deixar de fazer guerra e nos revestir de coisas boas. Muitas vezes vemos esse clima de guerra em todo o mundo, pois quase sempre as pessoas não estão preocupadas com o que Deus pede e sim com seus próprios interesses. Não é Deus que exclui de seu reino. Tudo vai depender de nossos próprios interesses. O dom da paz, por exemplo, depende muitas vezes somente da gente”, declara.

Segundo o Padre, Deus chama a todos para o seu reino, mas as pessoas irão escolher o que acham ser melhor para si. “Se o reino é uma festa, como deixar um é chamar outros? Nesse momento depende do que a pessoa escolhe. Para ir até Ele tem que ser bom. Mas Deus respeita a nossa liberdade, pois ele nos criou livres. Muitas vezes a pessoa diz que está disposta a abrir mão de suas vontades, mas não é verdade. A vinda de Deus é uma grande festa, porém, a preocupação de muitos é em seus interesses. Não conseguem enxergar a festa de Deus. Os interesses pessoais são o que podem prejudicar a acolhida de Deus em nossa vida. Quando somos teimosos naquilo que queremos e não deixamos Deus agir, neste momento estamos abrindo mão da festa que ele prepara, o seu reino”, finaliza Cláudio.