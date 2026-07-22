Grupo Liberal recebe a palestra ‘Equipes sustentáveis e relações que geram resultados’

A palestra foi ministrada por John Gomes, treinador comportamental que atua com gestão de equipes há mais de 17 anos

A sustentabilidade é um tema muito debatido ao falar de meio ambiente e também pode ser aplicada no meio corporativo. Pensando nisso, o Grupo Liberal organizou a palestra “Equipes sustentáveis e relações que geram resultados” entre seus colaboradores. Na tarde desta quarta-feira (22), a programação foi realizada na sede de O Liberal, no bairro do Marco, nesta quarta-feira (22). Colaboradores da TV Liberal, no bairro Nazaré, também poderão participar da programação na quinta (23), às 16h, no auditório. Haverá sorteios de brindes.

A palestra foi ministrada por John Gomes, treinador comportamental que atua com gestão de equipes há mais de 17 anos. Ele explica que a escolha do tema surgiu ao refletir sobre a sustentabilidade na natureza, já que tudo que é preservado gera resultados. O palestrante também comenta que, no mundo corporativo, quando se trabalha com departamentos, percebe-se que há uma dependência entre os setores e que os colaboradores podem contribuir uns com os outros e atuar como um verdadeiro time.

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E é justamente a parceria entre os colaboradores que torna o resultado maior, segundo o treinador comportamental. Se na empresa existem os stakeholders, partes interessadas da empresa ou projeto, esse mesmo conceito também pode ser aplicado ao pensar nos diversos colaboradores de uma organização. Porteiros, clientes, auxiliares de serviços gerais, por exemplo, são peças essenciais para a composição do “meio ambiente” empresarial.

“Nas empresas, quando falamos de produtividade, queremos criar processos. Porém, é preciso entender que quem vai apoiar o processo são as pessoas. E se eu entendo as pessoas, se eu começo a atuar para que elas entendam o verdadeiro papel delas dentro da companhia, eu começo a fazer meu processo funcionar melhor. Aí sim a gente fala de produtividade”, pontua.

Palestra no Grupo Liberal. < > Foto: Wagner Santana | O Liberal

A palestra iniciou com uma dinâmica para deslocar a diferença entre grupo de pessoas, equipe e times. “Faço eles entenderem que são um time realmente, explico como funciona, como se fosse futebol. Eu posso ser um goleiro e a pessoa está lá na frente um atacante. Se ele fizer um gol, não vou vibrar por ele? Então o time é isso, quando eu percebo que se meu amigo vencer alguma coisa, consigo vibrar por ele, eu entendo que o como é que um time verdadeiramente funciona mesmo”, destaca.

O treinador comportamental também realizou dois tipos de dinâmicas de impacto, que mostraram como o trabalho de equipe funciona. “Fiz também uma imersão com uma linguagem um pouco mais aprofundada, para mexer com o emocional. Tudo que a gente tem na vida, que gera impacto emocional, reverbera”, diz.

Para John Gomes, a participação na palestra teve um impacto emocional. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Para John Gomes, a participação na palestra teve um impacto emocional. “Minha mãe trabalhou aqui há muitos anos. Acho muito bacana marcar presença numa numa empresa que ajudou muito a minha família. Até mexe um pouquinho comigo, realmente emocionalmente”, compartilha. Ele detalha que o evento é uma oportunidade de disseminar os conhecimentos em algo que acredita, ao falar de gestão de pessoas.

“Estar aqui hoje no Grupo Liberal, um grupo grande, mostrar, provar realmente que trabalhar com pessoas gera resultado nas empresas para mim é gratificante”, finaliza.