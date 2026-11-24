Fortes chuvas em São Paulo deixam paraenses 'ilhados' e mudam voos para Belém

As fortes chuvas que atingem São Paulo nos últimos dias têm provocado transtornos para passageiros que tentam deixar a capital paulista com destino a cidades do Pará. Paraenses que tinham viagem programada para a noite do último domingo (22) ficaram impedidos de seguir viagem após problemas para pouso e decolagem de aeronaves no Aeroporto de Congonhas e o risco de perder conexões.

Passageiros que tinham voo marcado para as 19h35 de domingo, com destino ao Pará e conexão no Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, relataram dificuldades para seguir viagem. Segundo informações repassadas pela Azul Linhas Aéreas aos clientes, a aeronave que realizaria o trajeto já estava em sua sexta tentativa de aproximação, sem conseguir pousar em Congonhas devido às condições meteorológicas.

Quando conseguiu aterrissar, a empresa avaliou que parte dos passageiros não teria tempo suficiente para realizar a conexão em Confins. Diante do risco de perder o voo seguinte, os passageiros que tinham Belém como destino foram retirados da programação original e tiveram a viagem remarcada para esta segunda-feira (23), às 22h10.

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A alternativa encontrada foi realocar os passageiros em um voo da Latam Airlines, única companhia que ainda disponibilizava assentos para o destino nesta segunda-feira. As demais opções de voos estavam lotadas, ainda conforme a própria companhia.

Os passageiros que tiveram a viagem remarcada foram encaminhados para um hotel em Guarulhos, onde permanecem hospedados até o horário do novo embarque. A viagem para Belém será realizada pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, também nesta segunda-feira, às 22h10.