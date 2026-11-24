Chuvas devem ficar mais frequentes em dezembro no Pará

As chuvas devem ficar mais frequentes em dezembro no Pará, com possibilidade de pancadas fortes, raios e rajadas de vento em áreas isoladas. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), o volume de chuva pode ficar abaixo da média em grande parte do estado e superar o esperado nas regiões de Carajás e do Araguaia. Em Belém, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê aumento gradual das chuvas, com acumulado que pode passar de 220 milímetros no mês.

Semas prevê chuvas mal distribuídas em dezembro

A Semas prevê que dezembro terá períodos de pancadas e trovoadas intercalados com intervalos de pouca chuva. A tendência de aumento na frequência das pancadas está ligada à transição para a estação chuvosa. O aquecimento ao longo do dia, o transporte e a concentração de umidade na atmosfera e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), entre outros sistemas atmosféricos, favorecem a formação de nuvens de tempestade. A intensidade e a distribuição das chuvas vão depender das condições em cada região.

Entre 1º e 21 de novembro, os menores acumulados foram registrados no Baixo Amazonas, no Marajó e no Nordeste Paraense. Segundo a Semas, os volumes ficaram abaixo do normal principalmente no Baixo Amazonas e em parte do sudoeste do estado. Em Carajás, os totais superaram a média histórica. Pontos de Carajás e do Araguaia tiveram pancadas e trovoadas isoladas, com mais de 50 mm de chuva em um curto intervalo.

Nas próximas semanas, episódios de chuva intensa podem vir acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento, com possibilidade de alagamentos. A Semas aponta o sul, o sudeste e o sudoeste do Pará como áreas onde o monitoramento deve ser intensificado. Em Carajás, a secretaria cita Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Curionópolis. No Araguaia, a atenção se volta para Redenção, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras.

O acompanhamento também inclui Altamira, São Félix do Xingu, Brasil Novo e Medicilândia, na região do Xingu, e Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, na Grande Belém. A lista indica onde o monitoramento de temporais, rajadas e possíveis alagamentos será prioritário. A identificação dos locais e períodos de maior risco depende da avaliação contínua das condições atmosféricas.

Inmet prevê mais de 220 mm de chuva em Belém

Belém acumulou 118,4 mm de chuva até 23 de novembro, ante uma média de 150 mm para o mês inteiro. Segundo o Inmet, as precipitações foram irregulares e ocorreram principalmente em pancadas de curta duração. Do total registrado até o dia 23, 92 mm se concentraram em quatro dias. Entre os maiores volumes diários, o instituto destacou os 20,2 mm do dia 14 e os 36,2 mm do dia 17.

Para as 72 horas seguintes ao balanço de 23 de novembro, o Inmet não indicava condições favoráveis a temporais na capital. Nesse intervalo, a previsão apontava pancadas em áreas isoladas do sul e do sudeste do Pará. Segundo o instituto, os temporais nesta época do ano costumam atingir pontos isolados e durar pouco. Nuvens do tipo cumulonimbus podem se formar rapidamente e provocar tempestades, rajadas de vento, trombas-d’água e redemoinhos. A possibilidade de formação rápida dessas nuvens leva à emissão de alertas por precaução.

Em novembro, as chuvas foram mais frequentes no sul, no sudeste e no sudoeste do estado. O Inmet citou Conceição do Araguaia, Redenção, Santa Maria das Barreiras, a Serra dos Carajás, Parauapebas, Novo Progresso e a faixa da Serra do Cachimbo até Itaituba. Em alguns pontos, houve rajadas de até 70 km/h e acumulados de até 90 mm em poucas horas. Parte dessas áreas já superou a média de novembro dos últimos 30 anos. No sul e no sudeste, o instituto associa as chuvas à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e ao forte aquecimento, que favorece a formação de nuvens de chuva.

Para dezembro, o Inmet espera aumento gradual das chuvas em todo o Pará. No norte, no nordeste, no centro-oeste e no Baixo Amazonas, incluindo a região do Tapajós, a interação entre as condições do oceano e da atmosfera deve tornar as pancadas mais frequentes a partir da segunda quinzena, com volumes de até 100 mm. No litoral paraense, a previsão é de pancadas isoladas e de baixo volume.