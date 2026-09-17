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Fiscalização na avenida Júlio César termina com mais de 80 autuações contra motociclistas, em Belém

Operação ocorreu após morte de idosa atropelada por moto que, segundo a PM, trafegava irregularmente pela ciclofaixa

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Oitenta e seis autuações contra motociclistas foram registradas durante fiscalizações realizadas nas manhãs de quarta (16) e quinta-feira (17), na avenida Júlio César, em Belém. Os números foram repassados e confirmados pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). A ação teve como um dos principais focos coibir o tráfego irregular de motocicletas pela ciclofaixa, espaço destinado exclusivamente à circulação de bicicletas.

A fiscalização foi intensificada após a morte de Sandra Maria Pereira Silva, de 63 anos, atropelada por uma motocicleta na avenida Júlio César, na manhã da última terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o veículo trafegava irregularmente pela ciclofaixa quando atingiu a idosa.

Durante as ações, agentes da Segbel fiscalizaram e orientaram os condutores. Mesmo com a presença das equipes, motociclistas foram flagrados utilizando a faixa destinada aos ciclistas e receberam autuações.

A Segbel informou que realiza fiscalizações de forma preventiva e ostensiva em diferentes pontos de Belém, com o objetivo de coibir infrações e garantir a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. As ações são planejadas a partir de denúncias, monitoramento e identificação de locais com maior ocorrência de irregularidades.

Números

Em 2025, foram registradas 8.251 autuações pelo tráfego irregular em ciclovias e ciclofaixas. Segundo a secretaria, o número representa um aumento de 140% em relação ao ano anterior, atribuído ao reforço das ações de fiscalização.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, com multa multiplicada por três, no valor de R$ 880,41, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A população pode denunciar situações de trânsito e solicitar a atuação dos agentes da Segbel pela Ouvidoria, por meio do WhatsApp (91) 98415-4587, ou pelo e-mail ouv@segbel.pmb.pa.gov.br.

Insegurança

O uso irregular da ciclofaixa por motociclistas aumenta a sensação de insegurança entre ciclistas e pedestres que circulam pela região. A estudante Alyce Lemos, de 19 anos, conta que já presenciou diversos acidentes envolvendo motocicletas e bicicletas. Ela também relata que já foi repreendida por um motociclista enquanto pedalava na ciclovia. “Constantemente a gente passa por esse risco de acontecer algum tipo de acidente. Não é nem culpa nossa, porque a gente toma cuidado. Vai da negligência dos motoristas”, destaca.

Para Alyce, a presença de agentes e outros mecanismos de monitoramento poderia ajudar a reduzir as infrações. “Eu acho que precisa de fiscalização. Se tiverem mais fiscalizações, realmente, colocar câmeras ou guardas que vão estar de olho nisso, resolveria. Porque, no final, é o medo que as pessoas sentiriam de pegar multa”, afirma.

O vendedor Paulo Cordeiro, de 41 anos, trabalha na avenida Almirante Barroso e afirma que presencia infrações de trânsito com frequência. Segundo ele, situações envolvendo motociclistas, ciclistas e veículos são comuns nas vias de Belém. “Geralmente, vem o ciclista e aí vêm as motos querendo ultrapassar. Às vezes, eles nem chegam a entrar na faixa do ciclista, mas ficam entre a faixa do ciclista e o carro”, relata.

Para Paulo, além da fiscalização, também é necessário investir na orientação dos usuários das vias. “Também ter um pouco mais de ensinamento: como andar pelas ruas e vias, como cada um ter seu espaço”, defende.

Morte

Sandra Maria Pereira Silva morreu após ser atingida por uma motocicleta e, na sequência, ser esmagada por um caminhão na avenida Júlio César. O acidente ocorreu por volta das 9h de terça-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, Sandra atravessava a avenida por trás de veículos e já estava próxima de chegar à calçada quando foi atingida pela motocicleta, que trafegava irregularmente pela ciclofaixa. Com o impacto, a vítima foi arremessada para debaixo do caminhão e morreu no local.

Ainda de acordo com a PM, um homem e uma mulher estavam na motocicleta. Os dois foram encaminhados para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.

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Fiscalização na avenida Júlio César termina com mais de 80 autuações contra motociclistas, em Belém
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