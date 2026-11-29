Cineasta indígena desenvolve pesquisa no Goeldi sobre memória e cultura Kuikuro

Parte dos audiovisuais foram apresentados na mostra “Vozes do Xingu: ciência e arte Kuikuro em defesa da Amazônia”, neste domingo (29)

O cinema tem sido uma ferramenta para registrar histórias transmitidas pela oralidade nas aldeias indígenas. Para o cineasta e pesquisador Takumã Kuikuro, transformar essas memórias em imagens também é uma forma de proteger a cultura e mostrar as mudanças que ameaçam os territórios. Bolsista do projeto “Museu Goeldi Terra Indígena: Arte e Sustentabilidade por meio do Patrimônio Cultural Amazônico”, ele apresentou parte desse trabalho na manhã deste domingo (29), durante a mostra “Vozes do Xingu: ciência e arte Kuikuro em defesa da Amazônia”, no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém.

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A programação reuniu curtas-metragens do Coletivo Kuikuro de Cinema, entre eles “A Febre da Mata”, e o teaser de “O antropólogo aprendiz”, longa-metragem ainda em produção, dirigido por Takumã. As obras abordam memória, território e o contato entre pesquisadores não indígenas e comunidades originárias. A mostra integra as atividades do projeto coordenado pela arqueóloga e pesquisadora do Museu Goeldi Helena Pinto Lima, orientadora do cineasta.

Pesquisa aproxima acervo do Goeldi dos territórios indígenas

Natural da aldeia Ipatsé, na Terra Indígena do Xingu, região do Alto Xingu, em Mato Grosso, Takumã conquistou neste ano uma bolsa destinada a pesquisadores indígenas. O estudo documenta as relações entre as coleções científicas e culturais do Museu Goeldi - de Arqueologia, Etnografia e Linguística - e seus territórios de origem, com foco no Alto Xingu.

Takumã Kuikuro desenvolve pesquisa sobre as relações entre os acervos do Museu Goeldi e os territórios indígenas do Alto Xingu (Igor Mota / O Liberal)

A bolsa faz parte de um projeto voltado ao fortalecimento e à difusão das coleções do Goeldi. A seleção, que ocorreu no início de 2026, foi destinada a pessoas indígenas, para pesquisas sobre as relações entre arqueologia, linguística e etnologia e suas possibilidades de diálogo com a criação artística sustentável. A iniciativa tem apoio da Fundação Getty, por meio do Getty Global Art and Sustainability Fellows Program.

Helena afirma que a proposta é aproximar a produção científica de diferentes linguagens artísticas. “O que nós temos trazido de inovação é justamente pensar a ciência, a produção de conhecimento e a comunicação de conhecimento a partir de linguagens artísticas”, explicou.

A pesquisadora explicou que o projeto já contemplou duas bolsas de pesquisa: a primeira voltada à cerâmica e ao uso do barro, e a segunda, de Takumã, ao audiovisual indígena. Sobre a participação do cineasta, ela destacou: “Takumã é uma pessoa muito especial, um profissional realmente de destaque no audiovisual, no cinema indígena brasileiro. Trazer Takumã para o Museu Goeldi, para Belém e para as nossas ações é também motivo de bastante alegria e orgulho”.

A arqueóloga e pesquisadora Helena Pinto Lima coordena o projeto Museu Goeldi Terra Indígena, que concedeu bolsa de pesquisa ao cineasta Takumã Kuikuro (Igor Mota / O Liberal)

Cinema fortalece o protagonismo indígena

O interesse de Takumã pelo cinema surgiu com a chegada da tecnologia às aldeias e o contato com iniciativas que levaram equipamentos e formação às comunidades. Desse processo nasceu o Coletivo Kuikuro de Cinema. Segundo ele, a produção audiovisual permite que os próprios indígenas registrem suas histórias, formem novos realizadores e decidam como suas imagens serão compartilhadas.

“Para nós, através do cinema, a gente pode gravar as histórias dos mais velhos dentro da aldeia. Nossa cultura tradicionalmente não é escrita. Hoje, pesquisadores indígenas estão estudando e produzindo artigos, mas também podem fazer cinema para mostrar a nossa história, a destruição, o desmatamento e a poluição. Nós dependemos da natureza”, afirmou o cineasta.

Takumã defende que os povos indígenas sejam protagonistas na produção de conhecimento sobre suas comunidades. Para ele, a pesquisa de quem vive no território permite registrar saberes aprendidos desde a infância, como práticas de pesca, construção de casas, cestaria, rituais e cantos. “A ciência também é uma arte. A construção das casas tradicionais, a pescaria, a cestaria, os rituais e os cantos fazem parte da ciência e da cultura da comunidade. Por isso é importante nós mesmos produzirmos as nossas histórias dentro do nosso território”, disse.

Produções

Na mostra, “A Febre da Mata” apresentou imagens das queimadas e do desmatamento registrados na região em 2019 e 2020, incluindo a chegada do fogo à floresta e os impactos sobre os animais.

A mostra “Vozes do Xingu” apresentou curtas-metragens e trechos de produções dirigidas pelo cineasta Takumã (Igor Mota / O Liberal)

Já “O antropólogo aprendiz” está em produção e tem previsão de lançamento para o próximo ano. O filme apresenta, a partir de um ponto de vista indígena, a presença de antropólogos, arqueólogos e outros cientistas não indígenas nas aldeias.

“A gente precisa mostrar isso para a nova geração, fortalecer a memória do nosso povo. Queremos ser protagonistas das nossas próprias histórias”, afirmou Takumã.