Câncer infantil: Casa do Menino Jesus é referência em acolhimento há 27 anos

O espaço recebe crianças que estão em tratamento, principalmente moradoras de outros municípios do Pará e, até mesmo, de demais estados do Brasil

A Casa do Menino Jesus de Belém atua há 27 anos no acolhimento de crianças e adolescentes com câncer, cardiopatias, doenças renais e outros problemas de saúde. Além dos pequenos, familiares também são abraçados pela iniciativa, principalmente as mães. Na véspera do Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantojuvenil, celebrado nesta segunda-feira (23), o espaço abre as portas e mostra de perto como funciona o cuidado com pacientes e acompanhantes vindos, em maioria, de outros municípios e estados.

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A coordenadora da unidade Belém, Alda Menezes, atua na rede Casa do Menino Jesus há 40 anos. Cearense, ela iniciou o serviço em Fortaleza, depois foi transferida à Brasília (Distrito Federal) e, há nove anos, está na capital paraense. Para ela, o trabalho é uma missão de vida transformadora, que, acima de tudo, promove aprendizados.

“Aqui, eu criei dois filhos bilógicos, só que o Papai do Céu, das três unidades, me deu tantos filhos. Hoje, eu abraço essas crianças e sinto que elas fazem parte de mim. O carinho, o amor que essas crianças têm e que eu tenho por elas é uma missão. É uma missão muito linda, muito boa, que eu gosto de fazer”, fala.

Alda Menezes dedica-se ao serviço na Casa do Menino Jesus há 40 anos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Alda conta que, apesar de ser pedagoga e administradora por formação, não saberia lidar com outro serviço que não seja a Casa do Menino Jesus. Ela acredita que a missão foi entregue por Deus.

“A Casa do Menino Jesus é acolhedora. Essa criança, quando vem para nós, por meio dos hospitais, a gente sabe da dor. Quando eu chego perto dessa criança, que ela olha para mim, a dor é grande. Mas quando eu olho para a mãe, como mãe e como avó, eu sinto que a dor mais forte é da mãe”, relata.

O câncer infantojuvenil

Com o objetivo de alertar sobre o câncer infantojuvenil e a importância do diagnóstico precoce, a Redação Integrada procurou uma especialista na área. A médica oncologista pediátrica Alayde Wanderley detalha os principais pontos relacionados à doença.

Alayde explica que, quem conhece bem a criança ou o adolescentes, logo percebe que há algo diferente: “Às vezes, ela brincava o dia inteiro e agora se cansa com facilidade. Ou começa a mancar, fica mais pálida, aparecem manchas roxas sem uma batida que explique ou a febre vai e volta sem uma causa clara. Perda de peso, um caroço que cresce e uma barriga que vai aumentando também merecem atenção.”

Os sinais, segundo a médica, podem ter diversas causas e são até comuns na infância. Entretanto, se há prolongamento, piora ou novos sintomas, é necessário buscar atendimento em uma unidade da saúde ou ir direto ao pediatra.

“Se já passou por uma consulta e continua sem melhorar, volte e conte o que mudou desde aquele dia. Um sinal que merece avaliação rápida é o reflexo branco na pupila, que às vezes a família percebe numa foto”, recomenda.

O diagnóstico precoce pode, em muitos casos, aumentar as chances de cura, de acordo com Alayde. A médica explica que, dependendo do tipo de tumor, é permitido um tratamento menos intenso. Com o início dos cuidados médicos, surgem efeitos colaterais, como enjoo, cansaço, falta de apetite e internação — que leva à saudade de casa e dos amigos, um forte fator emocional.

“A gente pode estar preocupado com o resultado de um exame enquanto a criança quer saber se vai conseguir brincar naquele dia. Para um adolescente, poder conversar sobre o que está acontecendo e participar das decisões que dizem respeito a ele também faz diferença”, ressalta.

Durante o tratamento, é importante que a família ouça a equipe médica e siga as orientações, conforme Alayde. A criança deve se alimentar e ingerir líquidos na quantidade que for possível, visto que há enjoos. Todos que estão ao redor devem lavar bem as mãos e cuidar do preparo e conservação dos alimentos, e visitas de pessoas doentes devem ser evitadas.

A médica reforça que é crucial seguir o calendário de consultas e exames. Além disso, Alayde indica aos responsáveis que busquem atendimento imediato se houver febre durante a quimioterapia, mesmo que a criança aparente estar bem.

“Quando chega o diagnóstico, é comum os pais se perguntarem se poderiam ter feito alguma coisa para evitar. Na grande maioria dos casos, não havia nada que a família pudesse ter feito para impedir que o câncer aparecesse. Por isso, nossa atenção está em avaliar os sintomas que chamam a atenção e, quando há suspeita, agilizar a investigação”, diz.

Alayde afirma que espaços de acolhimento, como a Casa do Menino Jesus, são essenciais para pessoas que não são de Belém e precisam fazer tratamento na cidade. Ela destaca que o local auxilia em um ponto fundamental: “Um lugar para a criança e seu acompanhante ficarem, fazerem as refeições e descansarem entre uma ida e outra ao hospital. Quando a família sabe onde vai dormir naquela noite, já consegue se ocupar com um pouco mais de tranquilidade do que a criança precisa no dia seguinte.”

CASA DO MENINO JESUS < > Foto: Igor Mota | O Liberal

Auxílio de apoiadores

Alda Menezes detalha que a ação da Casa do Menino Jesus é extensa e inicia com a triagem, feita por meio de assistentes sociais, para a entrada de crianças e adolescentes. Em meio ao tratamento, o local oferece mais do que uma cama para dormir — há, também, alimentação, transporte aos hospitais e suporte emocional.

“Por isso que a doação tem que ser em número maior, porque a gente nunca fecha a porta. Houve essa pandemia, a Casa continuou aberta. Como a gente mora aqui dentro, então, o horário que a criança sai do hospital, ela é acolhida. A todo momento a Casa recebe essas crianças”, fala.

A administradora da Casa do Menino Jesus Belém, Natasha Tabosa, é responsável pela captação de recursos. Diariamente, ela sai em busca de doações com apoiadores e apresenta o trabalho desenvolvido pela instituição. Natasha explica que o local precisa de todo tipo de material, desde alimentação, a remédios, materiais de limpeza e higiene e, também roupas.

Natasha Tabosa luta, diariamente, para arrecadar recursos para a Casa Menino Jesus (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“A gente tem que manter a Casa na estrutura em si. A gente está chegando em um período chuvoso, onde a gente sabe que vai ter problema”, conta. Neste momento, as principais necessidades são reparos no telhado e proteínas, como carne vermelha, frango e peixe.

Natasha fala que em novembro e dezembro há grande movimentação, mas de janeiro a abril as doações caem. Por isso, a equipe busca arrecadar a maior quantidade de recursos possível durante o final de ano, para conseguir manter a Casa no início do seguinte.

“A Casa vive 100% de doação. A gente passa 24 horas por dia pedindo. A gente fica postando, pedindo visita, aproveita oportunidades paea poder divulgar o trabalho. Eu digo que não é um trabalho humano, é um trabalho até divino”, diz.

Mensalmente, a Casa do Menino Jesus atende cerca de 60 crianças. Simultaneamente, de 20 a 25 pacientes em tratamento encontram-se no local.

“A gente pede a Deus, todo dia, que a gente esteja forte, saiba conduzir, e Deus é maravilhoso. Nós somos aqui somente instrumentos para administrar o que os anjos mandam para nós, para que a gente consiga fazer um trabalho digno para essas crianças e para as famílias”, comenta.

Suporte primordial

A universitária Rafaela Barreto, de 18 anos, recebe apoio da Casa do Menino Jesus desde bebê. A jovem possui cardiopatias congênitas e, quando tinha um ano de idade, passou a frequentar o espaço. Anteriormente, Rafaela saía Placas para Belém de duas a três vezes por ano e, agora, sai de uma a duas vezes.

“Eu nasci com quatro problemas no coração, aí eu já fiz duas cirurgias peito aberto, fiz a correção de três e estou em acompanhamento da estenose pulmonar. Preciso fazer uma troca de válvula futuramente”, explica.

Rafaela Barreto cresceu na Casa do Menino Jesus e a tem como um segundo lar (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Rafaela fala que não tem condições financeiras para ficar em hotel, logo a Casa se tornou um suporte amplo: “Já passei aniversárioa aqui, Natal, Dia das Crianças, Páscoa. Lembranças a gente tem muitas. Eu lembro de uma até hoje, foi a Natasha, inclusive, que levou a gente em um passeio no shopping.”

De São Félix do Xingu, Karolaine Sousa, de 25 anos, chegou a Belém grávida de Sara Sofia Sousa, atualmente com três meses. Durante a gestação, foi identificada uma cardiopatia na menina, que precisou nascer com 32 semanas. Devido à prematuridade e ao problema no coração, Sara passou três meses na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

“Fomos bem recebidos, são ótimas pessoas e nos tratam muito bem. Graças a Deus, não temos o que reclamar daqui. Nos fizeram como uma família para eles, nos acolheram”, conta.

Karolaine Sousa diz que não viveu o parto que sonhou e agradece a Deus pela vida da filha (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Karolaine chegou na Casa do Menino Jesus seis dias após o parto. Ela lembra que a gravidez foi complicada, teve deslocamento de placenta e Sara teve arritmia cardíaca. A bebê já passou por três cirurgias, sendo duas para colocação de marcapasso provisório e uma para implantação do aparelho definitivo.

“Recomendaram aqui, disseram que era um ótimo lugar e para cá eu vim”, fala.

Como apoiar a Casa do Menino Jesus

Para ser apoiador da Casa do Menino Jesus, com doações de materiais ou trabalho voluntário, a instituição pede que entre em contato pelos números (91) 3259-0525 ou (91) 98271-1256 (WhatsApp) ou via e-mail, no endereço casameninojesusbelem@gmail.com. Doações em dinheiro podem ser feitas via PIX ou transferência bancária, confira abaixo.

PIX

casameninojesusbelem@gmail.com

07805765000148

Banco Bradesco

Agência: 1396

C/C: 026501-2

CNPJ: 07.805.765/0001-48

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