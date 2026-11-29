Belém realiza Dia D de combate à dengue, Zika e chikungunya

A ação ocorre na Praça da República, em Belém, até o meio dia deste domingo (29)

O Dia D ocorre na Praça da Repúblic, no bairro da Campina, até 12h ( Foto: Foto: Igor Mota | O Liberal )

A Praça da República, no bairro da Campina, em Belém, recebeu, na manhã deste domingo (29), uma mobilização de combate à dengue, Zika e chikungunya. A programação, que segue até ao meio dia, faz parte do Dia D nacional de combate às arboviroses, promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios, e segue até o meio-dia.

Durante a ação, a população tem acesso a atividades educativas e lúdicas com orientações sobre os cuidados para prevenir as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, além de acolhimento e oferta de testes rápidos para dengue. A iniciativa também busca conscientizar os visitantes sobre a importância de evitar a proliferação do mosquito e reforçar as medidas de prevenção.

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A diretora do Instituto Evandro Chagas, Lívia Carício, explica que, apesar da redução do número de casos das doenças, em relação ao ano passado, a população não pode se despreocupar. O objetivo do Dia D, segundo a diretora, é seguir na luta contra as arbovirores.

“A gente, realmente, está entrando no que a gente chama de período sazonal dessas doenças. Porque, com o aumento das chuvas, a gente acaba tendo uma proliferação do mosquito, que é o transmissor dessas doenças. Então, a gente tem que estar, sim, muito preocupado de como que a gente vai estar fazendo o controle”, aponta.

Lívia ressalta que, pesar do controle feito por serviços de saúde, é necessário que toda a comunidade entenda seu papel. A diretora orienta a observação de criadores em casa como uma forma de prevenir o surgimento de novos transmissores, o que, consequentemente, reduz o número de casos das doenças.

O mosquito Aedes aegypti é o transmissor das doenças (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Tem a questão de acumular água por qualquer motivo. Você, tenha cuidado para ter sempre esses recipientes bem vedados. A questão da caixa d’água também, que a sua caixa d’água esteja vedada para que o mosquito não coloque lá os ovos e mantenha o ciclo. A questão dos vasos também, recipientes com água, e até a qiestão dos seus próprios resíduos”, alerta.

DIA D | DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA < > Foto: Igor Mota | O Liberal

Conhecimento salva

Saber o que é dengue, Zika e chikungunya, como são transmitidas, de que maneira evitar e conhecer o transmissor são ações essenciais para prevenir o aumento de casos. Para garantir que os filhos sejam orientados adequadamente, a advogada Lívia Pina levou a família para participar do Dia D.

Lívia Pina, de vestido verde estampado, observa as orientações sobre as arboviroses (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“O reconhecimento, saber como agir, perder o medo e, também, repassar a informação de forma adequada para os parentes, para os coleguinhas”, fala Lívia sobre as orientações recebidas nesta manhã.

A advogada já toma cuidados essenciais, como o uso de repelente. “Graças a Deus, nunca aconteceu”, diz Lívia acerca de casos das doenças na família.

Por morarem em um andar alto, a presença de pernilongos é mínima. Entretanto, as orientações recebidas são primordiais para quando estiverem em outros espaços.

Serviço gratuito

O estudante Luca Oliveira, de 21 anos, passeava pela Praça da República quando decidiu fazer um teste rápido. O jovem relata que, desde quinta-feira (26), sente moleza e dores no corpo, com dificuldades para se movimentar.

Luca Oliveira, estudante de 21 anos, testou negativo para dengue (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Nessa preocupação, eu pensei que era dengue, até por conta de já ter tido surto de dengue. Então, eu vim tirar a dúvida aqui”, conta. A testagem deu negativa e Luca afirma que, com o resultado, vai investigar para saber a origem do mal-estar.